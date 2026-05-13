Jamie Foxx'un üçüncü çocuğu oluyor

Jamie Foxx, üçüncü kez babalık heyecanı yaşıyor. Ünlü oyuncunun kız arkadaşı Alyce Huckstepp hamile. Bu, çiftin birlikte ilk çocuğu olacak.

58 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu ve 30'lu yaşlarının başında olduğu bilinen model sevgilisi, yıllardır inişli çıkışlı bir ilişki yaşıyor. İkilinin geçen yıl ayrıldıkları haberi çıkmıştı.

Çift ilk kez Ağustos 2023'te birlikte görüntülendi. Birlikte ilk poz vermeleri ise geçen yıl Foxx'un 'Day Shift' filminin galasında gerçekleşti.

Fox'un önceki ilişkilerinden iki kızı var. Büyük kızı Corinne Foxx, 1994 yılında Connie Kline'dan dünyaya geldi. Oyuncunun küçük kızı Anelise Foxx ise 2008'de Kristin Grannis'ten doğdu.

Jamie Foxx, şubat ayında gerçekleşen Grammy Ödülleri'ne her iki kızını da getirmişti.