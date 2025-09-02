Jamie Lee Curtis'in Prenses Diana anısı

ABD'li ünlü oyuncu Jamie Lee Curtis, Prenses Diana'nın ölümünün 28'inci yıl dönümünde, onunla ilgili duygusal bir hikâyesini anlattı. 66 yaşındaki ünlü yıldız, Instagram gönderisinde, Diana'nın 1997'de 'Vahşi Yaratıklar' adlı filminin setini ziyaret ettiğini ancak tanışma fırsatını dakikalarla kaçırdığın söyledi.

Ormanın derinliklerinde çekim yaparken kısa bir mola verdiğini söyleyen Jamie Lee Curtis; "Bir golf arabasına atladım ve tuvaleti kullanmak için soyunma odasına doğru gittim" diye yazdı. Ancak Diana, Curtis gittikten birkaç dakika sonra, küçük oğulları Prens William ve Prens Harry ile birlikte sete gelmişti.

Jamie Lee Curtis; "Şoförüm kapıyı çalmaya başladı ve Diana'nın oğullarıyla birlikte geldiğini söyledi. Ben de golf arabasına atladım ve geri döndüğümde Diana uzaklaşıyordu" diye anlattı. Prensesle şahsen tanışma fırsatını kaçırmış olmasına rağmen, Curtis hemen hayranlığını ifade eden bir mektup yazıp Kensington Sarayı'na gönderdi. Ertesi gün aldığı cevap onu hem şaşırttı, hem de sevindirdi.