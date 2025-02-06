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        Jandarma bidonla hayat kurtardı

        Tunceli'de viyadükten Uzunçayır Baraj Gölü'ne atlayan kişi, aracıyla yoldan geçerken durumu fark eden jandarma personelinin attığı bidonlara tutunarak kurtuldu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 19:37 Güncelleme: 06.02.2025 - 20:04
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        Jandarma bidonla hayat kurtardı
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        DHA'nın haberine göre olay; öğle saatlerinde Tunceli- Elazığ karayolunda bulunan Atatürk Viyadüğü’nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, viyadükten Uzunçayır Baraj Gölü’ne atladı.

        Bu sırada eşiyle birlikte yoldan aracıyla geçen bir jandarma personeli, suya atlayan kişiyi fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vererek, otomobilinin bagajındaki su bidonlarını viyadükten göle attı.

        Boğulma tehlikesi geçiren kişi, bidonlara tutunarak kıyıya ulaştı. Olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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