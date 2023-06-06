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Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da kan donduran olay! Jandarma komutanı ölü bulundu ve... - Haberler
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Adana'da jandarma karakol komutanı evinde ölü bulundu

Adana'da, jandarma karakol komutanı olarak görev yapan Kıdemli Astsubay Başçavuş Bayram Boyraz, evinde ölü olarak bulundu

Adana'da kan donduran olay! Jandarma komutanı ölü bulundu ve... - Haberler
DHA

Adana'da, jandarma karakol komutanı Kıdemli Astsubay Başçavuş Bayram Boyraz (44), evinde ölü bulundu.

Olay, saat 02.00 sıralarında Tufanbeyli ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede jandarma karakol komutanı olarak görev yapan Kıdemli Astsubay Başçavuş Bayram Boyraz'ın evinden silah sesi duyan komşuları, polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı açan kimsenin olmaması üzerine çilingir yardımıyla içeri girdi. Poyraz'ı kanlar içerisinde bulan polis ekipleri, hayatını kaybettiğini belirledi. Poyraz'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na aldırıldı.

Poyraz'ın intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiğiyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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