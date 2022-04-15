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Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları ne zaman bitecek? 2022 Uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir?

Jandarma uzman erbaş alımı için başvurular 8 Nisan 2022 tarihinde başladı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının 250 sözleşmeli uzman erbaş alımı yapacağını açıklamasının ardından 250 lojistik alt branşlı mesleki nitelikli ve sözleşmeli uzman erbaş alımı için başvuru tarihleri merak ediliyor. Peki Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları ne zaman bitecek, başvuru şartları nelerdir? Başvuru nasıl yapılır? İşte, detaylar...

  • 01
    Jandarma uzman erbaş alımı 2022 başvuru tarihleri Uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir?

    Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı yaptığı duyuruda, 250 lojistik alt branşlı sözleşmeli uzman erbaş  alımı yapılacağını açıkladı. Başvuru tarihlerinin ne zaman biteceği ve başvuru şartları ilan ile birlikte yayınlandı. İşte, 2022 Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru şartları ve başvuru tarihleri..
  • 02
    Jandarma uzman erbaş alımı 2022 başvuru tarihleri Uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir?

    UZMAN ERBAŞ ALIMI SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

    Başvurular, internet sitesi üzerinden 8-24 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Başvuru şartlarına dair bilgiler "www.jandarma.gov.tr" ve "www.jsga.edu.tr" internet adreslerinde yayımlanacak kılavuzda yer alacak.

    Son başvuru tarihi: 24 Nisan 2022
  • 03
    Jandarma uzman erbaş alımı 2022 başvuru tarihleri Uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir?

    JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

    b. 2022 yılı Lojistik Alt Branşlı Sözleşmeli Uzman Erbaş teminine yönelik başvuru yapacak;

    (1) Ortaöğretim (lise) ve ön lisans mezunu adaylar KPSS puanı ile başvuru yapabileceklerdir. KPSS puanı olmayan ön lisans ve ortaöğretim (lise) mezunu adaylar başvuru yapamayacaklardır. Adayların 2020 yılına ait KPSS puanının 50 ve üzeri olması gerekmektedir.

    (2) İlköğretim (ortaokul) mezunu adaylardan KPSS puanı aranmayacak olup, başvuru kılavuzunda belirtilen esaslara göre sınavlara çağrılacaktır.

    (3) Başvuru yapacak adaylar öğrenim seviyelerine göre TEK TERCİH yapabileceklerdir.

    c. Nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2022) itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2003 (dahil) - 01 Ocak 1995 (dahil) tarihleri arasında doğanlar
  • 04
    Jandarma uzman erbaş alımı 2022 başvuru tarihleri Uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir?

    ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için (Sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler dahil) Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen nitelik belgesinden seksen (80) puan ve üzeri not almış olmak,

    d. Askerlik hizmetini yapmakta iken ‘Askerliğe elverişli değildir’ raporu alarak terhis edilmemiş olmak,

    e. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin son günü (24 Nisan 2022) itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (24 Nisan 2017 tarihi ve sonrasında terhis olmak.),

    f. Müracaat edecek adayların hem yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş, hem de terhisinin üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olması gerekmektedir.
  • 05
    Jandarma uzman erbaş alımı 2022 başvuru tarihleri Uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir?

    ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için (Sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler dahil) Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen nitelik belgesinden seksen (80) puan ve üzeri not almış olmak,

    d. Askerlik hizmetini yapmakta iken ‘Askerliğe elverişli değildir’ raporu alarak terhis edilmemiş olmak,

    e. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin son günü (24 Nisan 2022) itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (24 Nisan 2017 tarihi ve sonrasında terhis olmak.),

    f. Müracaat edecek adayların hem yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş, hem de terhisinin üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olması gerekmektedir.
  • 06
    Jandarma uzman erbaş alımı 2022 başvuru tarihleri Uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir?

    ı. Sağlık yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç olmak üzere; herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Eğitim Kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak, (Bu hususta yanlış veya eksik beyanda bulunduğu anlaşılan adayların işlemleri temin faaliyetinin hangi aşamasında olursa olsun sonlandırılacaktır.)

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