Jandarma uzman erbaş alımı başvuru işlemi nasıl yapılıyor? Jandarma Genel Komutanlığı'nın kadrosuna girmek isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde Jandarma Uzman Erbaş alımı yapacağını duyurmuştu. Jandarma Genel Komutanlığı resmi internet sayfasından başvuru kılavuzunu ve başvuru formunu erişime açtı. Peki, nasıl başvuru yapılıyor? Başvuru şartları neler? Sınav nasıl gerçekleşiyor? İşte kapsamlı tüm merak edilenler haberimizde.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ BAŞVURUSUNU KİMLER YAPABİLİR?

Jandarma Genel Komutanlığına Sözleşmeli Uzman Erbaş (erkek) temin edilecektir. Askerlik hizmetini yapmış olmak şartı bulunmamaktadır. Askerliğini yapmayanlar ile halen silahaltında bulunanlar da başvuru yapabilecektir.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ön başvurular sadece Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı aracılığıyla e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılarak gerçekleştirilebilecek.

İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

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SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Jandarma Genel Komutanlığının sözleşmeli uzman erbaş ihtiyacını karşılamak amacıyla ön başvurular 19 Mart-04 Nisan 2019 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır. Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, alım şartları ve diğer detaylar; www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.dpb.gov.tr adreslerinde yer alan “2019 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş (2019-1) Kılavuzu” nda belirtilmiştir.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI SINAVI NASIL OLACAK?

Ön başvuru yapan adaylardan çağrılma önceliklerine göre, sınav tarihi ve sınav alanlarının kapasitesi nedeniyle sadece 40 bin aday sınavlara çağrılacak.

Sınavlara çağrılacak adayların 20 bini 2018 KPSS'ye girmiş ve P3, P93, P94 puan türlerinden en az 50 puan alanlardan, diğer 20 bini ise KPSS'ye hiç girmeyenler ile sınava giren ancak 50'nin altında puan alanlardan seçilecek

2018 yılı KPSS puanı 50'nin altında olanlar KPSS'ye girmeyenlerle birlikte değerlendirilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Başvuruda bulunacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmaları, nüfus kaydına göre 4 Nisan 2019 tarihi itibarıyla 20 yaşından gün almış ve 27 yaşını bitirmemiş olmaları (4 Nisan 2000 - 1 Ocak 1992 tarihleri arasında doğanlar) gerekiyor.

Adaylardan askerlik hizmetini yapma şartı aranmıyor ancak askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için birlik komutanlıklarınca düzenlenen nitelik belgesinden 80 puan ve üzeri not almış olmaları gerekiyor.

Ayrıca askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin son günü itibarıyla terhisinin üzerinden 5 yıldan fazla süre geçmemiş olması şartı aranıyor. Adayların en az 164 ve en fazla 210 santimetre boyunda olmaları ve kilolarının başvuru kılavuzunda yer alan boy-kilo oranları değerleri içerisinde yer alması isteniyor.

Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesi ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav yeri, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular "www.jandarma.gov.tr", "www.jsga.edu.tr" ve "www.dpb.gov.tr" internet adreslerinden ilan edilecek.