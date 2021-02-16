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Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Jandarma Genel Komutanlığı, 21-31 Ocak 2021 tarihleri aralığında jandarma uzman erbaş alımı başvurularını kabul etmişti. Başvuruları kabul edilen adaylar sınava tabi tutulacak. Peki Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen detaylar...

Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Binlerce vatandaşın gözü kulağı Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçlarında. Adaylar https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris resmi site üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek. Öte yandan adaylar olumlu sonuç aldıkları takdirde sözlü sınava katılım sağlayacak. Peki Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? JGK'dan açıklama geldi mi?

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN?

Jandarma Genel Komutanlığı, başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair kesin bir tarih belirtmezken adaylar için kılavuzda şu ibareyi yayınlamıştı:

"Temin edilecek branşlar için genel ve özel şartları taşıyan adaylara https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi üzerinden "Seçme Sınavlarına Çağrılma" duyurusu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi "Sonuç Bilgileri" kısmı altında "Sonuçlarım" kısmından yapılacaktır. Adaylar başvuruların bitiminden sonra bu internet adresini takip edecektir"

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