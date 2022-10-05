Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarma uzman erbaş alımı sonuçları açıklandı!

JGK tarafından açıklanan 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş alımı için başvurular 26 Eylül tarihinde sona ermişti. Bu kapsamda merak edilen, "Jandarma uzman erbaş alımı sonuçları açıklandı mı?" gibi 2022 JGK 7500 uzman erbaş alımı başvuru sonuçları hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

ABONE OL
  • Jandarma uzman erbaş alımı sonuçları açıklandı mı? 2022 JGK 7500 uzman erbaş alımı başvuru sorgulama

    JGK tarafından açıklanan 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş alımı için başvurular 26 Eylül tarihinde tamamlanmıştı. Peki, Jandarma uzman erbaş alımı sonuçları açıklandı mı? 2022 JGK 7500 uzman erbaş alımı başvuru sonuçları hakkında merak edilenleri sizler için derledik.
  • Jandarma uzman erbaş alımı sonuçları açıklandı mı? 2022 JGK 7500 uzman erbaş alımı başvuru sorgulama

    JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA

    Adaylar 7 bin 500 jandarma uzman erbaş alımı başvuru sonuçlarını JSGA Öğrenci Temin Sistemi üzerinden "Sonuç Bilgileri" bölümü altında "Sonuçlarım" kısmından öğrenebilecekler.

    JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU SORGULAMA EKRANI
  • Jandarma uzman erbaş alımı sonuçları açıklandı mı? 2022 JGK 7500 uzman erbaş alımı başvuru sorgulama

    SINAV AŞAMALARI

    a. Sınav, adaylar için ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik, uygulama sınavı ve mülakat sınavı olmak üzere dört aşamalı yapılacaktır. Sınav aşamalarından önce kayıt kabul ve belge kontrolü yapılacak olup, eksik veya hatalı belgesi olan adaylar sınavlara alınmayacaktır.

    Ön Sağlık muayenesi:

    (a) Adayın Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre ön sağlık muayenesi yapılarak,

    (l) Uzman erbaş adaylarının en az 167 cm. boyunda ve Tablo-7’deki Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen ağırlık sınırları arasında olup olmadığı,

    (lV)Vücudun herhangi bir yerinde dikkat çekici ve göz estetiğini bozan cilt

    (a) Fiziki yeterlilik testi Tablo-11’de belirtilen kriterlere göre yapılır. Fiziki yeterlilik testinin herhangi bir aşamasında barajı geçemeyen adaylar elenir ve mülakat sınavına alınmazlar.

    (b) Adaylar yanlarında eşofman, şort ve spor ayakkabısı getirecektir.

    (c) Fiziki yeterlilik testine katılacak adaylar, herhangi bir sağlık kuruluşundan hastalığı bulunmadığını bildirir “Durum bildirir tek hekim imzalı sağlık raporu” (Mevzuatta belirtilen geçerlilik süresi içerisinde alınmış olan) getirecektir.

    (ç) Fiziki yeterlilik testinin yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda (Sağlık kuruluşlarından alınan imzalı raporla) olan adaylar dilekçe ve raporları ile önceden müracaat etmeleri durumunda sınav takvimi içerisindeki başka bir günde sınava alınıp alınmayacakları hususu değerlendirilecektir.
  • Jandarma uzman erbaş alımı sonuçları açıklandı mı? 2022 JGK 7500 uzman erbaş alımı başvuru sorgulama

    Uygulama Sınavı:

    Mesleki nitelikli (Lojistik alt branşında) olarak başvuran ilköğretim (ortaokul), ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans mezunu adayların değerlendirmesi 50 (elli) puan üzerinden olacak şekilde bir uygulama sınavı yapılır. Adaylar müracaat ettikleri o branşta uygulama sınavına tabi tutulacaktır. Başarı sıralamasında uygulama sınav notu kullanılır. Adayın başarılı olabilmesi için uygulama sınavından 25 (yirmibeş) puan ve üzerinde puan alması gerekmektedir. Uygulama sınavından 25 (yirmibeş) puandan daha düşük puan alan adaylar seçme sınavlarına alınmazlar.

    Mülakat Sınavı:

    Mülakatta; adayın genel görünüm, tavır ve hareketi, anlama ve anlatma yeteneği, ses tonu ve konuşma, kendine güveni ve askerliğe uygunluğu gibi hususlar gözlenerek elde edilen bilgiler mülakat komisyonunca değerlendirilecektir. Sınav, mülakat komisyonu ile aday arasında yüz yüze, sözlü iletişim şeklinde, soru-cevap yöntemi uygulanarak gerçekleştirilir. Mülakat sınavı 15 (on beş) puan üzerinden değerlendirilir, mülakat sınavından 10 (on) ve üzerinde puan alan adaylar başarılı olarak değerlendirilir.

    b. Fiziki yeterlilik ve mülakat sınavları için tam not 50 (elli) puandır. Fiziki yeterlilik testi 35 (otuzbeş) puan (400 m. koşu 15, uzun atlama 5, mekik 5, barfiks 10); mülakat sınavı 15 (onbeş) puan üzerinden değerlendirilir.

    c. Fiziki yeterlilik ve mülakat sınavları not toplamının en az 30 (otuz) puan olması esastır. 30 (otuz) puandan daha düşük puan alan adaylar başarı sıralamasına alınmazlar.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.