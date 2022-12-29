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Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa'da jandarmadan kaçarken çarptıkları küçük çocuk hayatını kaybetti! - Son dakika haberi
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Jandarmadan kaçan şüpheliler motosikletle çocuklara çarptı: Burak öldü

Şanlıurfa'da jandarmadan kaçan şüpheliler dehşet saçtı. Olayda 'dur' ihtarına uymayan ve çalıntı olduğu belirlenen motosikletteki zanlılar, yol kenarındaki çocuklara çarptı. 8 yaşındaki Burak Yeşil'in öldüğü olayda bir çocuk da yaralandı

Şanlıurfa'da jandarmadan kaçarken çarptıkları küçük çocuk hayatını kaybetti! - Son dakika haberi
DHA

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan şüphelilerin bulunduğu motosiklet, takip sırasında yol kenarında oynayan Burak Yeşil (7) ile Ş.H.'ye (8) çarptı. Burak Yeşil'in öldüğü, Ş.H. ile 2 şüphelinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA'nın haberine göre Suruç´ta 25 Aralık günü ilçe girişinde uygulama yapan jandarma ekipleri, plakasız motosikleti durdurmak istedi. Ancak motosikletteki İ.Ö. ve M.A., ihtara uymadı.

Jandarmanın peşine düştüğü İ.Ö. yönetimindeki motosiklet, yol kenarında kum yığını yanında oynayan komşu çocukları Burak Yeşil ile Ş.H.'ye çarparak devrildi. Kazada, iki çocuk ile şüpheliler yaralandı.

Bölgedeki bir güvenlik kamerasına da yansıyan kaza sonrası yaralı çocuklar, çevredekiler tarafından kucaklanarak, jandarma aracıyla Suruç Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Burada tedaviye alınan çocuklardan Burak Yeşil, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ş.H. ile 2 şüphelinin tedavilerinin ise sürdüğü bildirildi.

VALİLİK: MOTOSİKLET ÇALINTI

Yaşanan olayla ilgili olarak Şanlıurfa Valiliği´nden de yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şöyle denildi:

"Suruç ilçesi Mürşitpınar Jandarma Karakol Komutanlığı´na ait devriye ekiplerini görünce şüpheli hareketler sergileyip 'dur' ihtarına uymayan motosikletin çalıntı olduğu ekiplerimiz tarafından tespit edilmiş, sonrasında şüpheli kişiler takip edilmeye başlanmıştır. Suruç ilçe merkezine doğru kaçmaya başlayan şüpheliler, Suruç ilçe girişinde yol kontrolü yapan polis ekiplerini fark ederek polis noktasından kaçmak için manevra yapmışlardır. Yaptıkları manevrada olay yerinin yakınındaki kum yığınına çarpmaları neticesinde bahse konu olan kaza meydana gelmiştir. Kaza sırasında kum yığınında oynayan bir çocuğumuz vefat etmiştir. İlçe Jandarma Komutanlığımıza ait aracın kazaya karışması gibi bir durum söz konusu değildir. Olayla ilgili adli ve idari süreç hassasiyetle yürütülmektedir.''

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