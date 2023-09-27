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        Haberler Ekonomi Savunma Sanayi Jandarmanın yerli SUV aracı ilk kez ortaya çıktı - Savunma Sanayi Haberleri

        Jandarmanın yerli SUV aracı ilk kez ortaya çıktı

        Jandarmanın kullanımına sunulacak Türkiye'nin ilk yerli ve milli, doğuştan zırhlı SUV aracı TULGA, TEKNOFEST İzmir'de sergilendi. Yapılan açıklamaya göre, araç sahip olduğu gelişmiş zırhı ve balistik hücumlara karşı dayanıklı yapısı ile 5 kişilik taşıma kapasitesi ve yaklaşık 8 ton ağırlığa sahip bulunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 15:27 Güncelleme: 27.09.2023 - 15:43
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        Jandarmanın yerli SUV'u ortaya çıktı
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        Türkiye'nin önde gelen ticari ve askeri kara aracı üreticisi BMC, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde Çiğli Havaalanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST İzmir'de yerini aldı.

        BMC tarafından üretilen ve Jandarmanın kullanımına sunulacak Türkiye'nin ilk yerli ve milli, doğuştan zırhlı SUV aracı TULGA, festivalde ortaya çıktı. Şirket bir süredir üzerinde çalıştığı TULGA'nın prototipini, TEKNOFEST İzmir'de jandarma giydirmesiyle sergiledi.

        BMC, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda İçişleri Bakanlığı bünyesinde iç güvenlik görevlerinde kullanılmak üzere 300 TULGA Balistik Korumalı Devriye Müdahale Aracı üretecek.

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        Güvenlik güçlerinin talepleri doğrultusunda geliştirilen ve üretimine başlanan ilk araçlarla yürütülecek testlerin ardından seri üretime geçilecek. BMC, zırhlı SUV aracı TULGA'nın seri üretimine bu yıl başlamayı hedefliyor.

        BALİSTİK HÜCUMLARA KARŞI DAYANIKLI

        Yapılan açıklamaya göre, TULGA, sahip olduğu manevra kabiliyeti ve balistik koruma seviyesi sayesinde güvenlik ve konforu bir arada sunuyor.

        Araç, sahip olduğu gelişmiş zırhı ve balistik hücumlara karşı dayanıklı yapısı ile 5 kişilik taşıma kapasitesi ve yaklaşık 8 ton ağırlığa sahip bulunuyor.

        TULGA SUV, 4 silindirli dizel motordan aldığı 250 beygir güçle saatte 130 kilometre hıza ulaşabiliyor.

        TULGA SUV, disk frenler ve bağımsız çift salıncaklı ön-arka süspansiyonu sayesinde en zorlu arazi koşullarında bile görevini başarıyla yerine getiriyor.

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