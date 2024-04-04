Janset, 45 günde 30 cm eridi
Janset, spor yapmasına rağmen zayıflamakta güçlük çektiğini, 50 yaşında olmasının metabolizmasını yavaşlattığını belirtti. Ancak kararlılığı ve disiplini sayesinde hedefine ulaşmayı başardı
Giriş: 04.04.2024 - 08:35 Güncelleme: 04.04.2024 - 08:35
Sunucu ve oyuncu Janset'in sadece 45 günde yaşadığı değişim, görenleri şaşırttı. Janset, uyguladığı sıkı diyetle 45 gün içinde 10 kilo verirken 30 cm inceldi.
Janset, yaşadığı değişimi sosyal medya hesabından gözler önüne serdi. Janset, spor yaptığı halde, zayıflayamadığını bunun nedeninin de 50 yaşında olmasından dolayı metabolizmasının yavaşlaması olduğunu söylemişti.
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