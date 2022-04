Janset Paçal ile Tarkan Gözübüyük gecelerde: 26 yıldır el eleyiz biz

"26 yıldır el eleyiz biz" 0:00 / 0:00

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; 'Yarım Elma' dizisindeki 'Yonca' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Janset Paçal, dün akşam sevgilisi müzisyen Tarık Gözübüyük ile el ele Asmalımescit'te görüntülendi.

26 yıldır aşk yaşayan Paçal ve Gözübüyük, flaşların patlamasıyla kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Çift, "Arkadaşlar bu saatte bizi bu halde nasıl tanıdınız. Çok şaşırdık. Her şey yolunda. Gördüğünüz gibi 26 yıldır el eleyiz biz. Biraz eğlenelim istedik. Şimdi de eve gidiyoruz." dedikten sonra kendilerini bekleyen taksiye binip uzaklaştı.

"SENİ ÇOK SEVİYORUM GÜZEL ADAM"

Öte yandan Janset Paçal, müzisyen-yapımcı Tarkan Gözübüyük'e olan aşkını 2019 yılında sosyal medya hesabından duygusal bir yazıyla kaleme almıştı. Paçal, sevgilisine şu sözlerle seslenmişti:

Tam 23 yıldır,

Hep yanımda olduğun için,

Katılmadığın fikrime dahi saygı duyduğun için,

Verdiğim her kararda beni desteklediğin için,

Herhangi bir emeğimle gurur duyup bunu hep hissettirdiğin için,

En hararetli tartışmamızda dahi geri dönüşü olmayan cümleler kurmadığın için,

Erkekliğini bahane etmeden kocaman sevdiğin ve her daim söylediğin için,

Her zaman onore ettiğin için,

Romantik olduğun için,

Ayağına hizmet beklemediğin için,

Hala 'lütfen'siz ricada bulunmadığın için,

El üstünde tuttuğun için,

Hep saygılı olduğun için,

Arabamın kapısını açtığın için,

Gülümsemeni esirgemediğin için,

Birlikte ağlayabildiğimiz için,

Güven verdiğin için,

Güzelin olduğum için,

İşimde de beni desteklediğin için,

Sevgimize emek verdiğin için,

Aşk olduğun için,

Kısaca,

Bu kadar güzel olduğun ve güzel sevdiğin için,

Seni çok seviyorum güzel adam.