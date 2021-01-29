Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşam'Zeytinburnu çocuğuyum' demişti... Japon Youtuber'ın isteği oldu - Haberler
ABONE OL

Japon Youtuber Enomoto 'fahri Zeytinburnulu' oldu

İstanbul'u ve Türk kültürünü tanıtan videolar yayınlayan Japon Youtuber Yoshi Enomoto'ya 'fahri Zeytinburnulu' unvanı verildi. Enomoto, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un daveti üzerine ilçeyi gezdi

'Zeytinburnu çocuğuyum' demişti... Japon Youtuber'ın isteği oldu - Haberler
AA

İstanbul'u ve Türk kültürünü tanıtan videolar yayınlayan Japon Youtuber Yoshi Enomoto'ya 'fahri Zeytinburnulu' unvanı verildi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, iki hafta önce AA'da yayınlanan röportajda "Japonsun, akıllı adamsın' diye bin kere söylüyorlar. Cem Yılmaz'ın Gora filmindeki sahneden alıntı yapıp ben de onlara 'Zeytinburnu çocuğuyum' diyorum" ifadelerini kullanan Enomoto'yu ilçeye davet etti.

Arısoy, sosyal medyada eğlenceli videoları ve yardımseverliğiyle bilinen Enomoto'yu 58. Bulvar Caddesi'nde karşılayarak, bir süre sohbet etti.

Caddede yürüyerek, Enomoto'yu vatandaşlara tanıtan Arısoy, "Yoshi, seni burada gördüğümüz için çok mutluyuz. Zeytinburnu farklı kültürleri ve milletleri içine alan zengin bir ilçe. Biz de bu zenginlikleri korumak için çalışıyoruz. Hem dünyanın birçok yerinden hem de 81 ilden gelen vatandaşlarımız Zeytinburnu'nda huzur içinde yaşıyor" diye konuştu.

Enomoto da Arısoy'dan aldığı davetin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, ilgililere teşekkür etti.

Arısoy, Enomoto'ya Zeytinburnu Belediyesi Kazlıçeşme Kültür Merkezi'ni de gezdirdi.

Merkezdeki mozaikler hakkında bilgi veren Arısoy, "Buradaki mozaikler surların dışında olması nedeniyle özel bir öneme sahip. İstanbul'un tarihi zenginliğini göstermesi açısından ve Zeytinburnu için muazzam bir kültürel hazine" ifadelerini kullandı.

Arısoy, Yoshi'yi ilçeye sevgisinden dolayı 'fahri Zeytinburnulu' ilan ettiğini belirterek, "Buraya gelip bizi ziyaret ettiği için ona buranın tarihi yapılarından, İstanbul'un fethinin sembollerinden Kazlıçeşme'nin bir minyatürünü takdim ediyorum. Bundan sonra Zeytinburnulu hemşehrimizsin. Hayırlı olsun" dedi.

Kazlıçeşme Kültür Merkezi'ndeki çalışmaları anlatan Arısoy, burasının kültür ve sanatın merkezi olacağını kaydetti.

"YOSHİ'NİN DE KATKISIYLA BURADA DAHA FAZLA JAPON TURİST GÖRMEK İSTİYORUZ"

Arısoy, özel sanat çalışmaları ile araştırmalar için doktora öğrencilerinin ve araştırma görevlilerinin kullanabileceği zengin bir kütüphane yaptırdıklarını dile getirerek, "Zeytinburnu'nu kültür ve sanatın merkezi olan bir ilçe yapmak istiyoruz. Yoshi'nin de katkısıyla burada daha fazla Japon turist görmek istiyoruz" diye konuştu.

Arısoy, Enomoto'yla merkez önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Zeytinburnu Belediyesi Basın Koordinatörü Mustafa Güngör, Enomoto'yu deri sektörünün İstanbul'daki merkezlerinden olan atölyelerindeki bazı ustalarla tanıştırdı.

Güngör, Enomoto ile Kazlıçeşme'de hatıra fotoğrafı çekiminin ardından Japon Youtuber'a Balıklı Meryem Ana Rum Ortodoks Manastırı ile Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi'ni gezdirdi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Güney Koreli YouTuber'ın makyajla değişimi şaşkına çevirdi
YAŞAMGüney Koreli YouTuber'ın makyajla inanılmaz değişimi!
Köpeğin hasta sahibine olan vefası duygulandırdı
YAŞAMKöpeğin hasta sahibine olan vefası duygulandırdı
UNUTTULAR! Son dakika: Düğünden 9 yıl sonra açılan zarftan sürpriz not çıktı
YAŞAMDüğün hediyesini açmayı unuttular... 9 yıllık zarftan ...
650 gram dünyaya gelen maymuna rekor beğeni
YAŞAM650 gram olarak doğdu... Fenomen oldu
Eksi 25 derecede yumurta pişirdiler... Şaşırtan deney - Haberler
YAŞAMEksi 25 derecede pişirdiler... Şaşırtan deney
Günlük burç yorumları! 29 Ocak 2021 Cuma
YAŞAMGünlük burç yorumları!
28 Ocak Süper Loto sonuçları 2021 - Milli Piyango Süper Loto çekilişi sonuç sorgula
YAŞAM28 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları
Aslan burcundaki Dolunay bizleri nasıl etkileyecek? - Haberler
YAŞAMAslan burcundaki Dolunay bizleri nasıl etkileyecek?
SON DAKİKA Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI 28 Ocak 2021 - Süper Loto çekiliş sonucu sorgula!
YAŞAM28 Ocak Süper Loto sonuçları açıklandı!
Z kuşağı nedir? Z kuşağı kaç doğumlu? Z kuşağı kimlerdir?
YAŞAMZ kuşağı kimlerdir?