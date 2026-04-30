        Haberler Yaşam Japonlar ve Çinliler Şanlıurfa'ya geliyor! Bir ilk olacak

        Japonlar 'Ayanlar'da, Çinliler 'Yoğunburç' kazısında Neolitik çağın izini sürecek

        Taş Tepeler Projesi kapsamında Şanlıurfa'daki Neolitik yerleşimlerde yürütülen kazı çalışmaları, Japon ve Çinli arkeologların katılımıyla uluslararası boyuta taşınıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Nisan 2026 - 15:45
        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki Ayanlar Höyük ve Yoğunburç'ta, Göbeklitepe ve Karahantepe gibi Neolitik dönemin izinin sürülmesi için Taş Tepeler Projesi kapsamında çalışmalar yapılacak.

        Taş Tepeler Koordinatörü Prof. Dr. Necmi Karul, yaptığı açıklamada, Ayanlar Höyük kazısını geçen yıl Japonya Prensesi Akiko Mikasa'nın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile kazı alanını ziyaret ettiğini ve Prenses Akiko'nun ilk kazmayı vurduğunu anımsattı.

        Prof. Dr. Karul, yakın dönemde başlayacak Ayanlar kazısındaki çalışmaların uzun soluklu olacağını belirterek, şunları kaydetti:

        "Japonlar yakında gelip Ayanlar'da çalışacak. Japon meslektaşlarımız, uzun erimli bir plan içerisindeler. Çalışma başlamadan alt yapılarını kurdular, kazı evleri ve alandaki diğer ön belgeleme çalışmaları dahil yaptılar. Uzun bir çalışma olacağını biliyoruz ki daha öncesinde Japon meslektaşlarımızın Türkiye'de yaptığı çalışmalardan bunu görüyoruz. Ayanlar kazısında kısa sürede bir sonuç almayı isteyen değil, ne kadar sürerse sürsün, en doğrusunu yapmak konusunda iradesi olan bir toplum ve bir arkeoloji ekibinden bahsediyoruz. Japon meslektaşlarımızın projeye çok şey katacağına inanıyoruz."

        "YOĞUNBURÇ'TA KAZI İLK KEZ YAPILACAK"

        Taş Tepeler alanında yeni antik kentlerin olabileceği ihtimalinin güçlü olduğunun altını çizen Prof. Dr. Necmi Karul, Neolitik döneme dair yeni bulguları veren yeni tepelerin bulunması için Çin Arkeoloji Enstitüsü'nün konunun ön araştırmasını yaptığını söyledi.

        Karul, Çinlilerin gelecek aydan itibaren Taş Tepeler projesine dahil olacaklarını ve Yoğunburç yerleşmesinde kazıya başlayacaklarını belirterek, "Yoğunburç'ta kazı ilk kez yapılacak. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Türkiye'deki ilk kazı projesi olacak. Taş Tepeler Projesi'nin uluslararası bu yönü öne çıkarılacak bir husus" dedi.

        Neolitik dönemin insanlık tarihinin ortak noktalarından biri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Karul, şöyle devam etti:

        "Bütün dünyadaki herkesin yerleşiklik, besin üretimi, iş bölümü, mimarlık gibi hususlar ortak noktaların başında gelir. Bunları araştırmak bence dünyanın her yerinden bilim insanlarının özeneceği, ilgi duyacağı ve bir yandan da ortak geçmişi araştırmak konusunda da motive olduğu bir dönem. Bakanlığın bu konudaki inisiyatifi bence çok değerli. Bilim insanı olarak da bunu çok anlamlı buluyorum. Şu anda bu proje, 15'i Türk, 21'i yurt dışında olmak üzere 36 Uluslararası Akademik Kurulunun İşbirliği'nde gerçekleşiyor. Taş Tepeler Projesi, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin bu yönüyle en kapsamlı ilk projesi, dünya ülkelerini düşündüğümüzde de Türkiye’nin ne kadar ileri görüşlü, dünyaya açık, bilgiyi içinde değil, dünyayla paylaşmak üzere bir kurgusu olduğunu, 100 yılı aşkın geleneğini de bugün de sürdüğünü göstermesi açısından çok önemli ve gurur duyacağımız bir yönümüz diyebilirim."

        GEÇEN SENE 200 ARKEOLOG ÇALIŞTI

        Prof. Dr. Karul, proje kapsamında geçen sene 200 arkeolog çalıştığını ve bu uzmanlar içerisinde ilk kez çalışanlar olduğu gibi kıdemli arkeologların da sahada yer aldığını söyledi.

        Karul, projeye yeni katılan her öğrenciye, daha önce katılanlar tarafından bilgi aktarımı yapıldığını belirtti ve genç arkeologların Taş Tepeler'de yetiştiğinin altını çizdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sumud Filosu'na İsrail müdahalesi

        Global Sumud Filosu, Yunanistan yakınlarında İsrail savaş gemilerince abluka altına alındı. (AA)

        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        WP: Gerald R. Ford Orta Doğu'dan ayrılacak
        WP: Gerald R. Ford Orta Doğu'dan ayrılacak
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        Ablasını vurmuş genç avukatı öldürmüştü... Flaş gelişme!
        Ablasını vurmuş genç avukatı öldürmüştü... Flaş gelişme!
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        Ersin Destanoğlu'na maaş dopingi!
        Ersin Destanoğlu'na maaş dopingi!
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        5 yaşındaydı, köpek saldırısında öldü
        5 yaşındaydı, köpek saldırısında öldü
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        Damat kaynanasını ahırda öldürdü!
        Damat kaynanasını ahırda öldürdü!
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası