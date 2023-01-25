Japonya açıklarında kargo gemisi battı

Japonya'nın Nagasaki eyaleti açıklarında 22 kişinin bulunduğu kargo gemisi battı. 13 kişi kurtarılırken, 9 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Hong Kong kayıtlı Jintian adlı 6 bin 551 tonluk bir kargo gemisi, şiddetli fırtına sonrasında yardım çağrısında bulundu.
Çin ve Myanmar vatandaşlarının bulunduğu gemi, su aldıktan kısa bir süre battı. Gemiyi terk etmeyi başaran kişilerden 13'ü kurtarılırken 9'unu arama çalışmaları devam ediyor.
Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri, gece saatlerinde gelen çağrı üzerine bölgeye 2 devriye gemisi gönderdiklerini bildirdi.
Yetkililer, kurtarılan 5 kişinin Çin vatandaşı olduğunu belirtirken sağlık durumuna ilişkin bilgi vermedi.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.
YORUMLAR