        Japonya: Çin-Rusya ortak devriyesi endişe verici | Dış Haberler

        Japonya: Çin-Rusya ortak devriyesi endişe verici

        Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinjiro, Çin ile Rusya Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen ortak hava devriyesine dair yaptığı açıklamada, "Japonya'ya karşı açık bir gösteri niyeti taşıyan bu faaliyetleri ulusal güvenliğimiz için endişe verici görüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2025 - 22:18 Güncelleme: 10.12.2025 - 22:18
        Japonya: Çin-Rusya devriyesi endişe verici
        Japonya, Çin ile Rusya Hava Kuvvetlerinin, Doğu Çin Denizi ve Pasifik Okyanusu'nun batı bölgeleri üzerinde yaptığı ortak hava devriyesini, kendi ulusal güvenliği açısından "endişe verici" gördüğünü bildirdi.

        Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinjiro, ABD merkezli sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamada, devriye uçuşunda Rusya'ya ait iki Tu-95 bombardıman uçağının, Japon Denizi (Doğu Denizi) üzerinden uçarak Doğu Çin Denizi'nde Çin'e ait iki H-6 bombardıman uçağıyla buluştuğunu belirtti.

        Bombardıman uçaklarının daha sonra Batı Pasifik'te Japonya'nın güney uzanımındaki Okinava Adası ile Miyako Adası'ndan Japon ana karasındaki Şikoku Adası'na kadar olan hava sahasında birlikte uçuş yaptığını ve onlara Çin'e ait 8 J-16 savaş jeti ile Rus A-50 erken uyarı ve kontrol uçağının eşlik ettiğini aktaran Bakan Koizumi, şunları kaydetti:

        "İki ülkenin bombardıman uçaklarının tekrar eden uçuşları, Japonya civarındaki faaliyetlerini genişlettikleri ve yoğunlaştırdıkları anlamına geliyor. Japonya'ya karşı açık bir gösteri niyeti taşıyan bu faaliyetleri ulusal güvenliğimiz için endişe verici görüyoruz."

        Diğer yandan, Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Cang Şiaogang, Japonya'nın kaygılarına yanıt olarak yaptığı açıklamada, iki ülkenin dün Doğu Çin Denizi ve Batı Pasifik'te yaptığı ortak hava devriyesinin, iki ülke orduları arasındaki yıllık işbirliği planı dahilinde gerçekleştirildiğini ifade etti.

        Sözcü Cang, "stratejik hava devriyesi" olarak adlandırdığı faaliyetin, Çin ve Rusya hava kuvvetlerinin bölgesel güvenlik sınamalarına yanıt verme ve barış ile istikrarı koruma kabiliyetini ve kararlılığını gösterdiğini savundu.

        Çin-Rusya hava devriyesi

        Çin ve Rusya savaş uçaklarının, dün, Doğu Çin Denizi ve Pasifik Okyanusu'nun batı bölgeleri üzerinde "stratejik hava devriyesi" yaptığı açıklanmıştı.

        Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından dün yapılan açıklamada, gün içinde, 2 Çin ve 7 Rus savaş uçağının Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'nin (ADIZ) doğu ve güney bölümüne girdiği duyurulmuştu.

        Savaş uçaklarının Güney Kore hava sahasını ihlal etmeden bölgeden uzaklaştığı ifade edilen açıklamada, savaş jetlerinin tedbir amacıyla havalandırıldığı belirtilmişti.

        Çin ve Rusya, yılda bir ya da iki kez Kore Yarımadası ve Japon Takımadaları çevresinde ortak hava devriyesi yapıyor. Bundan önce en son Kasım 2024'teki benzeri faaliyette 5 Çin ve 6 Rus savaş uçağı Güney Kore ve Japonya'nın ADIZ olarak tanımladığı sahalardan geçmişti.

        Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve herhangi bir uluslararası otorite tarafından denetlenmeyen, ülkelerce tek taraflı ilan edilen Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ), ülkenin tanımlı hava sahasını ihlal niyeti olmayan sivil uçakları kapsamına almıyor ancak bölgeye giren askeri uçaklar, potansiyel tehdit değerlendirilerek uyarılıyor.

        Çin-Japonya gerilimine denk geldi

        Faaliyetin, Çin ve Japonya arasında, Japon Başbakan Takaiçi Sanae'nin Tayvan'a askeri müdahale ihtimalini gündeme getiren sözlerinin yol açtığı diplomatik gerilimin sürdüğü bir döneme denk gelmesi dikkati çekti.

        Başbakan Takaiçi, 7 Kasım'da Japon Parlamentosu Diet'teki oturumda Tayvan Boğazı'na yönelik müdahaleyi "ülkesinin varlığını tehdit eden durum" olarak değerlendireceği ve askeri güç kullanabileceğine ilişkin sözleri, bölgeyi topraklarının parçası gören Çin'in tepkisine yol açmıştı.

        Takaiçi'nin sözleriyle ilk kez bir Japonya Başbakanı, Tayvan'ın işgali halinde Japonya'nın askeri şekilde dahil olacağına ilişkin açık beyanda bulunarak, ülkenin bu konuda benimsediği "stratejik belirsizlik" politikasından farklı tavır sergilemişti.

        Japon Başbakan, tepkiler üzerine Tayvan'a ilişkin sözlerinin varsayımsal olduğunu, gelecekte bu tür yorumlardan kaçınacağını belirtmiş ancak sözlerini geri almayı reddetmişti.

        Pekin yönetimi, Japonya'nın Pekin Büyükelçisini konuyla ilgili Çin Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası vermiş, Başbakan Takaiçi'nin sözlerini geri çekmesini istemişti.

        *Fotoğraf: Reuters, temsilidir

