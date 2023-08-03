Japonya'da çiftler neden ayrı yataklarda uyumayı tercih ediyor?

Japonya'da çiftler neden ayrı yataklarda uyumayı tercih ediyor?

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Dünya çapında birçok kültürde çiftlerin aynı yatakta yatması gerektiği düşünülür. Hatta ayrı yataklar, ayrılık sinyali olarak değerlendirilir. Ancak Japonya'da işler böyle yürümüyor; çiftler kendi istekleri doğrultusunda ayrı yataklarda uyuyor.

Peki, neden? Sebeplere geçmeden evvel şunu söyleyelim; Japonlar için iyi bir uyku, kaliteli yaşamın temeli olarak görülüyor; çiftlerin ayrı yataklarda yatması da bu düşünceden geliyor.