Japonya'da kaç şiddetinde deprem oldu? Tsunami riski var mı?
Asya ülkesi Japonya'da şiddetli bir deprem meydana geldi. Büyük paniğe neden olan sarsıntı, tsunami riskini de beraberinde getirdi. Peki Japonya'da kaç şiddetinde deprem oldu? Tsunami riski var mı? Detaylar haberimizde.
Giriş: 20 Nisan 2026 - 11:54 Güncelleme:
JAPONYA'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?
Japonya'nın kuzey kıyılarında yer alan Aomori bölgesinde ilk ölçümlere göre 7.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
TSUNAMİ RİSKİ VAR MI?
Japonya Meteoroloji Ajansı’nın açıklamasına göre, tsunami dalgalarının 30 dakika içinde ülkenin kıyı şeridinin bazı bölgelerine ulaşmasının beklendiği bildirildi. Bazı noktalarda ise dalga hareketliliğinin gözlemlendiği ifade edildi.
Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
