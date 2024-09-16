Japonya'da nesli tükenme tehdidi altındaki tek boynuzlu Hint gergedanı dünyaya geldi

Japonya'nın kamu yayıncısı NHK televizyonunun haberine göre, ülkenin Hino bölgesindeki Tama Hayvanat Bahçesi yetkililerinden, nesli tükenme riski bulunan tek boynuzlu Hint gergedanına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, gergedanın sağlıklı şekilde dünyaya geldiği belirtilerek, bunun, söz konusu hayvanat bahçesinde 50 yılın ardından bir ilk olduğu ifade edildi.

Paylaşılan görüntülerde ise yavrunun doğduktan 20 dakika sonra yürüdüğü ve annesi tarafından emzirildiği anlar yer aldı.

Hayvanat Bahçesi tarafından, sağlık endişeleri nedeniyle anne ve yavrunun bir süre görüşe açık olmayacağı da belirtildi.