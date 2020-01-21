Yunan gaz şirketine 200 milyon Euro nasıl ödenecek?

Reuters

Japonya Merkez Bankası (BOJ) para politikasında değişiklik yapmadı ve ekonomik büyüme tahminlerini

hafif yukarı revize etti. Ekonomik büyüme tahminlerinin yukarı çekilmesinde, hükümetin harcama paketinin yanı sıra küresel görünüme yönelik kötümserliğin azalmasının BOJ'un ekonomiye verdiği destekleri artırmasına yönelik baskıyı hafifletmesi etkili oldu.

METİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

BOJ beklendiği gibi politika faizini yüzde -0.1'de tuttu ve 10 yıl vadeli devlet tahvilinin getirisini yüzde 0 seviyesinde tutma taahhüdünü sürdürdü. BOJ para politikasının yakın gelecekte izleyeceği seyri gösteren ileriye dönük yönlendirme metninde değişiklik yapmadı.

BOJ yüzde 2 olan enflasyon hedefine ulaşmasını engelleyen riskler azalana kadar, faizlerin mevcut seviyelerde ya da daha düşük

seviyelerde kalma taahhüdünü sürdürdü. BOJ, hükümetin mali teşvik paketinin desteğiyle Nisan ayında başlayan mali yıl için büyüme projeksiyonunu Ekim ayındaki yüzde 0.7'den yüzde 0.9'a yükseltti.