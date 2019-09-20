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Japonya'nın en zengin insanı Yanai: Brexit, İngiltere'yi Avrupa'nın hasta adamı yapar

Japonya'nın en zengin insanı olan, Fast Retailing şirketinin kurucusu ve CEO'su Tadaşi Yanai, Brexit'in (İngiltere'nin AB'den ayrılması) İngiltere'yi "Avrupa'nın hasta adamı" haline getireceğini savundu.

Japonya'nın en zengin insanı Yanai: Brexit, İngiltere'yi Avrupa'nın hasta adamı yapar
BBC TÜRKÇE
- Getty Images

Japonya'nın en zengin insanı olan, Fast Retailing şirketinin kurucusu ve CEO'su Tadaşi Yanai, Brexit'in (İngiltere'nin AB'den ayrılması) İngiltere'yi "Avrupa'nın hasta adamı" haline getireceğini savundu.

CNN televizyonuna konuşan Yanai, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasının "pratikte imkansız olduğunu" savunarak Brexit'in İngiltere'yi 1970'lerdeki ekonomik durgunluk yıllarına geri götüreceğini söyledi.

Tadaşi Yanai, mülakatta "Birleşik Krallık, yıllarca açık bir ekonomi olmanın faydasını gördü. Şimdi Brexit bunu değiştirecek. Birçok yetenekli kişi başka yerlerde iş arayacak" dedi.

- Getty Images

'AB'den çıkmak istese de çıkamaz'

Yanai şöyle devam etti:

"Brexit uygulamada imkansız bir şey. Çünkü eski sınırları sallantıda olacak. Ayrıca İngiltere'nin Kuzey İrlanda ve İskoçya meseleleri var. Yani İngiltere AB'den çıkmak istese de bunun gerekleşmesi çok zor."

"Ama Brexit olursa, İngiltere Avrupa'nın hasta adamı olarak nitelendirildiği Margaret Thatcher dönemine geri döner."

Bloomberg'e göre 70 yaşındaki Yanai'nin serveti 30 milyar dolar.

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