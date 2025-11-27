"Japonya Tayvan Boğazı'na müdahale hayali kurmuştur"

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin yaptığı açıklamada, "Halk Kurtuluş Ordusu güçlü yeteneklere ve herhangi bir işgalciyi yenmeye yetecek güvenilir araçlara sahiptir. Japon tarafı sınırı, sadece yarım adım bile aşar ve kendi başına sorun açarsa, kaçınılmaz olarak acı bir bedel ödeyecektir." dedi.

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi’nin Tayvan’a yönelik muhtemel bir Çin saldırısının Japonya’nın askeri müdahalesine zemin hazırlayabileceğini ima etmesinin ardından artan tansiyon düşmüyor.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, Tayvan meselesinin "nasıl çözüleceğinin" yalnızca Çin’in iç işi olduğunu ve Japonya ile hiçbir ilgisinin bulunmadığını belirtti. Çinli sözcü, "Japonya, Tayvan’daki ciddi saldırı ve sömürgecilik suçları üzerinde derin bir muhasebe yapmamış, aksine dünya kamuoyuna aldırmadan Tayvan Boğazı’na askeri müdahale hayalini kurmuştur" dedi.

Japonya’ya mesaj niteliğinde açıklamalar yapan Jiang Bin, "Halk Kurtuluş Ordusu güçlü yeteneklere ve herhangi bir işgalciyi yenmeye yetecek güvenilir araçlara sahiptir. Japon tarafı sınırı, sadece yarım adım bile aşar ve kendi başına sorun açarsa, kaçınılmaz olarak acı bir bedel ödeyecektir" diye konuştu.

Takaichi'nin Tayvan konusundaki sözleri tartışmalara yol açmıştı Japonya Başbakanı Sanae Takaichi Tayvan Boğazı'na yönelik muhtemel bir askeri müdahalenin ülkesinin "varlığına yönelik tehdit" olarak görülebileceğini ifade etmiş, Japonya yasalarının böyle bir tehdit durumunda Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne (SDF) müdahale yetkisi tanıması, Tayvan'a yönelik muhtemel bir Çin saldırısına Japonya'nın askeri yanıt verebileceği şeklinde yorumlanmıştı. Japonya'dan Yonaguni Adası'na orta menzilli karadan havaya füze sistemleri konuşlandırma adımı Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Kouzumi, Tayvan'ın doğu kıyısına 108 kilometre uzaklıkta bulunan Yonaguni Adası'ndaki Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) üssünü ziyaret ederek askeri personelle bir araya gelmişti. Kouzumi bu ziyarette yaptığı açıklamada, "Yonaguni garnizonuna yerleştirilmesi planlanan orta menzilli karadan havaya füze sistemleri, adanın güvenliğini sağlamayı amaçlamaktadır ve bu konuşlandırma ülkemize yönelik silahlı saldırı ihtimalini azaltmaya yardımcı olabilir. Bunun bölgesel gerginliği artıracağı yönündeki görüşler doğru değildir" ifadelerini kullanmıştı.