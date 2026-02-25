Canlı
        Haberler Dünya Japonya, Tayvan yakınına füze birliği konuşlandıracak | Dış Haberler

        Japonya, Tayvan Boğazı yakınına füze birliği konuşlandıracak

        Japonya, 2030 mali yılı sonuna kadar ülkenin Tayvan Boğazı'na en yakın bölgesi Yonaguni Adası'na füze birliği konuşlandırmayı planlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 01:39 Güncelleme:
        Japonya, Tayvan yakınına füze birliği konuşlandıracak

        Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası gazetecilere açıklamasında, hükümetin 2030 mali yılı sonuna kadar Yonaguni Adası'na füze birliği konuşlandırmayı planladığını bildirdi.

        Mart başında Ada halkına bu kararın detaylarını duyuracaklarını kaydeden Koizumi, "(Konuşlandırma) Tesislerin hazırlanmasındaki ilerlemeye bağlı ancak 2030 mali yılını planlıyoruz." ifadesini kullandı.

        Buna göre Ada'ya füze birliği, uçaklar ve balistik füzeleri düşürebilen Tip-03 orta menzilli karadan güdümlü füze konuşlandırılacak.

        Ada

        Yonaguni Adası, ABD-Çin arası olası bir askeri gerilim ya da çatışma noktası olarak görülen Tayvan'a yaklaşık 110 kilometre uzaklıkta.

        Ülkenin güneybatısındaki Okinawa'ya bağlı Miyako, Yonaguni ve İşigaki adaları, ülkenin Tayvan Boğazı'na en yakın bölgesi olarak biliniyor.

        *Fotoğraf: Reuters, temsilidir

