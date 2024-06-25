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        Haberler Dünyadan Jared Padalecki: İntihar eğilimim nedeniyle klinikte yattım - Magazin haberleri

        Jared Padalecki: İntihar eğilimim nedeniyle klinikte yattım

        'Supernatural' dizisi oyuncusu Jared Padalecki, geçmişte intihara meyilli oluşu nedeniyle klinikte ruhsal tedavi gördüğünü itiraf etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2024 - 16:25 Güncelleme: 25.06.2024 - 16:25
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        'Supernatural' dizisinin yıldızı Jared Padalecki, geçmişte intihar düşünceleri nedeniyle bir klinikte tedavi gördüğünü itiraf etti.

        Şimdi 41 yaşında olan Jared Padalecki, Tommy DiDario'nun podcast yayında hayatının en kötü dönemini anlatırken şunları söyledi: 2015 yılıydı. Düşüncelerimin beni ele geçirmesine izin verdiğim ve intihar düşüncesinin olduğu yerlere gittiğim çok kötü bir an yaşadım. Eşimi aradım, ‘Eve git’ dedi.

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        Eşinin tavsiyesi üzerine eve gittiğini anlatan Jared Padalecki, "Birkaç haftalığına bir kliniğe yattım ve durumum incelendi. O zamandan beri intihara meyilli olmadım. Bir an bile" şeklinde konuştu.

        “Tam bir sıfırlamaya ihtiyacım vardı. 15 yılımı bu sektörde geçirdim" diyen Jared Padalecki; "Seçmelere ya da kırmızı halıya gidiyorsunuz ve 'Jared, bugün nasılsın?' dediklerinde, 'Ah, bugün zordu, uyuyamadım' demeni istemiyorlar. 'Harikayım! Burada olduğum için çok heyecanlıyım!' demeni bekliyorlar. Ben de bunu o kadar uzun zamandır yapıyordum ki, sadece dürüst olmak yerine benimle konuşan kişi için en iyi olana odaklanmaya çalışıyordum" ifadesini kullandı.

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        "UTANMIYORUM, GURUR DUYUYORUM"

        "Bir terapiste göründüğümden, bir kliniğe yattığımdan utanç duymuyorum. Gururla herkese söylüyorum" diyen ünlü oyuncu; "Bu derecede yardıma ihtiyaç duyacağınız bir durumda değilseniz o zaman yardım aramayın" diye ekledi.

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        "PAYLAŞIN"

        “Sen bir insansın, ben de bir insanım. Hâlâ inişler ve çıkışlar yaşıyorum" diyen Jared Padalecki, başrolünde yer aldığı 'Walker' dizisinin devamının iptal edilmesinden duyduğu üzüntüyü anlatırken duygulandı.

        Jared Padalecki; "Gözyaşlarım kendim için değil. İyi olacağımı biliyorum çünkü seninle bunun hakkında konuşuyorum, eşim Genevieve Padalecki ile konuşuyorum, arkadaşlarımla konuşuyorum. Lütfen açık olun, lütfen paylaşın, lütfen ister arkadaş ister profesyonel olsun, birini bulun. Doğruyu söyleyin” ifadesini kullandı.

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