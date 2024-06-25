Jared Padalecki: İntihar eğilimim nedeniyle klinikte yattım

Eşinin tavsiyesi üzerine eve gittiğini anlatan Jared Padalecki, "Birkaç haftalığına bir kliniğe yattım ve durumum incelendi. O zamandan beri intihara meyilli olmadım. Bir an bile" şeklinde konuştu.

“Tam bir sıfırlamaya ihtiyacım vardı. 15 yılımı bu sektörde geçirdim" diyen Jared Padalecki; "Seçmelere ya da kırmızı halıya gidiyorsunuz ve 'Jared, bugün nasılsın?' dediklerinde, 'Ah, bugün zordu, uyuyamadım' demeni istemiyorlar. 'Harikayım! Burada olduğum için çok heyecanlıyım!' demeni bekliyorlar. Ben de bunu o kadar uzun zamandır yapıyordum ki, sadece dürüst olmak yerine benimle konuşan kişi için en iyi olana odaklanmaya çalışıyordum" ifadesini kullandı.