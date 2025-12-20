Jayden Oosterwolde: Çalışıyoruz ve meyvesini alıyoruz

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin oyuncularından Jayden Oosterwolde, açıklamalarda bulundu.

"ÇALIŞIYORUZ VE MEYVESİNİ ALIYORUZ"

Başarılarının takım performansından kaynaklandığını belirten Oosterwolde, "Son iki maç özelinde çok iyi oynadık. Zaten takım olarak çalışıyoruz ve meyvesini alıyoruz. Bu bir takım performansı. Gol yemeden kazandığımız için de çok ama çok mutluyuz. Elde ettiğimiz 3 puandan ötürü de mutluyuz. Bu şekilde devam etme niyetindeyiz." dedi.