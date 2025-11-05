Habertürk
        Jayden Oosterwolde: Maç için sabırsızlanıyorum

        Jayden Oosterwolde: Maç için sabırsızlanıyorum

        Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında yarın deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile karşılaşacakları maçtan önce düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 22:18 Güncelleme: 05.11.2025 - 22:18
        Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Jayden Oosterwolde, UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya ekibi Viktoria Plzen ile karşılaşacakları maçtan önce konuştu.

        Tedavisinin bitmesinin ardından forma giymeye başladığını ve bunun performansını artırdığını aktaran Oosterwolde, "Takımımızda Skriniar gibi tecrübeli bir oyuncunun olması bizler için iyi. Kendisi çok iyi stoper, onla oynarken çok fazla şey öğreniyorum. Kendisi geçmişte çok büyük takımlarda oynadı. İyi bir lider. Muhtemelen bu akşam yemeğinden sonra maçı konuşacağız. İyi bir maç olacaktır, zor bir takıma karşı oynayacağız ama bizler iyi hazırlandık. Maç için sabırsızlanıyorum. Çocukların formamı istemesinden mutluyum. Burada çok fazla sakatlık yaşamadım ama sıkı bir şekilde çalıştım. Tedavi sürecinden döndüğümden beri maçlarda forma giyiyorum. İstediğim seviyede değilim ama oraya doğru gidiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Jayden Oosterwolde, Beşiktaş maçından sonra sosyal medyada gündeme gelen fotoğrafına ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

        "Orada bir yanlış anlaşılma oldu. Güzel atmosfer vardı. Yukarıya tırmanmaya çalışırken fotoğraf çekildi ve kulağımı duvara dayıyormuşum gibi oldu ama gerçekte öyle değildi."

