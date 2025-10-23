Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Jayden Oosterwolde: Rakibimiz Stuttgart'a bunu gösterdik - Futbol Haberleri

        Jayden Oosterwolde: Rakibimiz Stuttgart'a bunu gösterdik

        Fenerbahçe'nin oyuncularından Jayden Oosterwolde, Avrupa Ligi'ndeki 1-0'lık Stuttgart galibiyetinin ardından, "Taraftarımızla birlikte aile olduk ve çok iyi bir performans ortaya koyduk, rakibimiz Stuttgart'a bunu gösterdik" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2025 - 22:42 Güncelleme: 23.10.2025 - 22:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Rakibimiz Stuttgart'a bunu gösterdik"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Alman ekibi Stuttgart'ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin oyuncularından Jayden Oosterwolde, galibiyeti değerlendirdi.

        "RAKİBİMİZ STUTTGART'A BUNU GÖSTERDİK"

        Maçın ardından açıklamalarda bulunan Jayden Oosterwolde, "Takım olarak çok iyi performans ortaya koyduk. Taraftarlarımızla birlikte aile olduk. Rakibimiz Stuttgart'a da bunu gösterdik. Oyun planımız da gayet iyiydi, iyi işledi. Net şekilde oyun planımıza uyduk." ifadelerini kullandı.

        En iyi durumunda olmadığını dile getiren Oosterwolde, "Hocamızın beni 11'de oynatması nedeniyle mutluyum. 11'de oynamak isteyen biriyim. Kendi performansımı ortaya koymaya çalışıyorum. Uzun bir sakatlığım oldu. En iyi durumumda değilim şu anda. En iyi performanslarım da yakında gelecek." dedi.

        "AİT OLDUĞUM MEVKİ STOPER"

        Önceki takımlarındaki pozisyonlarına değinen başarılı savunma oyuncusu, "Twente ve Parma'da oynarken hem sol bek hem stoper oynadım. Fenerbahçe'de de stoper oynuyorum. İsteğim de stoper oynamak, bundan mutluyum. Hocamın beni stoper oynatması mutlu ediyor. Ait olduğum yer bu mevki." sözlerine yer verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Donald Trump Şi Cinping ile görüşecek
        Donald Trump Şi Cinping ile görüşecek
        Elektrikli testereyle saldırmak istedi!
        Elektrikli testereyle saldırmak istedi!
        Son düdük çaldı, tansiyon yükseldi!
        Son düdük çaldı, tansiyon yükseldi!
        Metrekareye 144 kg yağış düştü! Foça'yı sel vurdu!
        Metrekareye 144 kg yağış düştü! Foça'yı sel vurdu!
        "Diyalog savaştan iyidir"
        "Diyalog savaştan iyidir"
        İşte kan donduran kavganın sebebi
        İşte kan donduran kavganın sebebi
        Ege ve Marmara’da Kuvvetli Sağanak Uyarısı
        Ege ve Marmara’da Kuvvetli Sağanak Uyarısı
        Lionel Messi imzayı attı!
        Lionel Messi imzayı attı!
        Trump, İsrail'i 'net olarak' uyardı
        Trump, İsrail'i 'net olarak' uyardı
        500 bin sosyal konutla 'Ev Sahibi Türkiye' dönemi
        500 bin sosyal konutla 'Ev Sahibi Türkiye' dönemi
        23 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        23 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        "Bodo/Glimt yerle bir edildi"
        "Bodo/Glimt yerle bir edildi"
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Ömürlük değilmiş
        Ömürlük değilmiş