        Jayden Oosterwolde'ye İtalya devi talip oldu! - Futbol Haberleri

        Jayden Oosterwolde'ye İtalya devi talip oldu!

        Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken, sarı-lacivertlilerin Hollanda futbolcu Jayden Oosterwolde'ye talip çıktı. İtalyan ekibi Roma'nın 24 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

        Giriş: 06.01.2026 - 18:21 Güncelleme: 06.01.2026 - 18:21
        Devre arası transfer dönemi çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'nin yıldız ismi hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

        Gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre; savunma httını güçlendirmek isteyen İtalya Serie A ekibi Roma, Jayden Oosterwolde ile yakından ilgileniyor.

        TEMAS KURULDU

        Öte yandan Çizme devinin yetkililerinin, transferi gerçekleştirmek için Fenerbahçeli yöneticiler ile ilk teması kurduğu belirtildi.

        25/26 SEZONU KARNESİ

        Bu sezonki performansıyla sarı-lacivertli takımın vazgeçilmezlerinden olan 24 yaşındaki defans oyuncusu, tüm kulvarlarda 25 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

