Jayden Oosterwolde'ye İtalya devi talip oldu!
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken, sarı-lacivertlilerin Hollanda futbolcu Jayden Oosterwolde'ye talip çıktı. İtalyan ekibi Roma'nın 24 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.
Devre arası transfer dönemi çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'nin yıldız ismi hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre; savunma httını güçlendirmek isteyen İtalya Serie A ekibi Roma, Jayden Oosterwolde ile yakından ilgileniyor.
TEMAS KURULDU
Öte yandan Çizme devinin yetkililerinin, transferi gerçekleştirmek için Fenerbahçeli yöneticiler ile ilk teması kurduğu belirtildi.