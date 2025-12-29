Habertürk
        Jean Onana yine hayal kırıklığı! - Beşiktaş Haberleri

        Jean Onana yine hayal kırıklığı!

        Beşiktaş'ın sezon başında İtalyan ekibi Genoa'ya kiraladığı Jean Onana yine tutunamadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2025 - 12:20 Güncelleme: 29.12.2025 - 12:20
        Onana yine hayal kırıklığı!
        Beşiktaş'ın, Genoa'ya kiraladığı Jean Onana, şu ana kadar sadece 2 maçta çıktı ve 31 dakika sahada kaldı.

        İtalyan ekibinin Onana ile devam etmek istemediği ve kiralık kontratı sonlandırarak ocak ayında geri göndermeye hazırlandığı kaydedildi.

        Beşiktaş ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun siyah-beyazlılara dönüş kapısı ise kapalı.

        Futbolcunun, menajerinin ligin ikinci yarısında forma giyebileceği bir kulüp bulduğu takdirde Genoa'dan ayrılıp yeni bir serüvene adım atabileceği aktarıldı.

