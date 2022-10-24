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Haberler Magazin 'Jekyll & Hyde' Müzikali'nin galası gerçekleşti! Elçin Sangu, Hayko Cepkin... - Magazin haberleri
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'Jekyll & Hyde' Müzikali'nin galası gerçekleşti

Robert Louis Stevenson’ın klasik gerilim romanından uyarlanan dünyaca ünlü ‘Jekyll & Hyde’ müzikali, 23 Ekim'de ilk kez seyirci karşısına çıktı. Hayko Cepkin ve Elçin Sangu’nun performanslarıyla sahnede devleştiği müzikal, finalde seyirci tarafından ayakta alkışlandı

'Jekyll & Hyde' Müzikali'nin galası gerçekleşti! Elçin Sangu, Hayko Cepkin... - Magazin haberleri
'Jekyll & Hyde' Müzikali'nin galası gerçekleşti
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HABERTURK.COM

Hayko Cepkin, müzikalde 'Dr. Jekyll' ve 'Mr. Hyde' karakterlerine hayat verirken, Elçin Sangu ise 'Lucy Harris' rolünde seyircinin karşısındaydı. Fatih Al, Umut Kurt, Nermin Koçak ve Cenk Bıyık gibi usta oyuncuların da kadrosunda yer aldığı müzikal sahnede 45 kişilik bir ekip tarafından sergilendi.

Müzikali izlemeye gelenler arasında Burcu Biricik, Enis Arıkan, Feyyaz Yiğitoğlu, Cihangir Ceylan, Nur Sürer, Selma Ergeç, Devrim Yakut, Tamer Levent, Nadim Güç, Tuğrul Tülek, Hamza Yazıcı, Burcu Özberk, Deniz Barut, Ecem Erkek, Hazal Türesan, Mehmet Yılmaz Ak, İsmail Ege Şaşmaz, Nesrin Cavadzade, Nilperi Şahinkaya, Sedef Avcı, Sinem Ünsal, Kenan Ece, Canan Ergüder, Ceyda Kasabalı, Ayşe-Derya Köroğlu, Betül Demir, Ersin Arıcı, Fırat Çelik gibi ünlü isimler vardı.

Yönetmenliğini Taner Tunçay, genel sanat yönetmenliğini Malcolm Keith Kay, yaratıcı yapımcılığını Feri Baycu Güler, müzik direktörlüğünü Tuluğ Tırpan koreografisini ise Seda Özgiş Kaleci’nin üstlendiği oyun, Türkiye’de sahnelenen en büyük bütçeli Broadway uyarlamalarından biri...

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