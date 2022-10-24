'Jekyll & Hyde' Müzikali'nin galası gerçekleşti

Hayko Cepkin, müzikalde 'Dr. Jekyll' ve 'Mr. Hyde' karakterlerine hayat verirken, Elçin Sangu ise 'Lucy Harris' rolünde seyircinin karşısındaydı. Fatih Al, Umut Kurt, Nermin Koçak ve Cenk Bıyık gibi usta oyuncuların da kadrosunda yer aldığı müzikal sahnede 45 kişilik bir ekip tarafından sergilendi.