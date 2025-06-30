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        Jeneratör patladı! Alevler içerisinde kaldı!

        Nevşehir'de bir kamyonetin kasasındaki jeneratör patladı. Olayda jeneratörü tamir eden Yılmaz T. alevler içerisinde kaldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 15:13 Güncelleme: 30.06.2025 - 15:13
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        Jeneratör patladı! Alevler içerisinde kaldı!
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        Nevşehir'de kamyonetin kasasında tamir edilen jeneratör patladı. Çıkan alevler tamirci Yılmaz T.'ye sıçrarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        DHA'nın haberine göre olay, 21 Haziran'da merkez ilçeye bağlı Kaymaklı beldesinde meydana geldi. Bisiklet tamirciliği yapan Yılmaz T., kendisine getirilen jeneratörü tamir etmeye başladı.

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        Bu sırada kamyonetin kasasında bulunan jeneratörün yakıt deposu, bir anda patlayarak alev aldı. Patlama ile birlikte deponun içinde bulunan benzin, bisiklet tamircisi Yılmaz T.'ye sıçradı.

        Alevlerin içinde kalan Yılmaz T., can havliyle kamyonetin kasasından atlayarak koşmaya başladı. Bu sırada Yılmaz T.'nin kendisine doğru koşarak geldiğini gören iş yeri komşusu oto yıkamacı Emirhan Ç., yıkama makinesiyle önce yanan Yılmaz T.'yi daha sonra alev alan jeneratörü söndürdü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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