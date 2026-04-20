Jennifer Aniston eski eşinin baba olmasını kutladı

Jennifer Aniston, eski eşi Justin Theroux'nun baba olma sevincine ortak oldu. Eşi Nicole Brydon Bloom ile ilk bebeklerini kucaklarına aldıklarını sosyal medyadan paylaşan Theroux'ya, Aniston 'beğeni' ile yanıt verdi.

Theroux, bebek haberini, "O burada ve çok aşığız" sözleriyle duyurdu. Theroux, göğsünde yeni doğmuş bebeğiyle birlikte görüldüğü fotoğrafını paylaştı. Bu gönderiyi beğenenler arasında Theroux'nun eski eşi Jennifer Aniston da vardı.

Justin Theroux - Jennifer Aniston

57 yaşındaki Aniston ve 54 yaşındaki Theroux, 2015'te evlenmiş ve yaklaşık üç yıl sonra ayrıldıklarını duyurmuştu. Şubat 2018'de yayınladıkları ortak açıklamada, "Daha fazla spekülasyonu önlemek amacıyla ayrılığımızı duyurmaya karar verdik" demişlerdi. Aniston ve Theroux, "Bu karar geçen yılın sonunda karşılıklı ve sevgiyle alındı. Biz iki yakın arkadaşız ve bir çift olarak yollarımızı ayırmaya karar verdik, ancak kıymetli dostluğumuzu sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz" ifadesini kullanmışlardı.

Justin Theroux, baba olduğunu bu fotoğrafla duyurdu

O Eylül ayında Theroux, New York Times'a verdiği demeçte, ayrılıklarının dostane olduğunu ve hiçbir düşmanlık içermediğini söyleyerek bu konudaki ısrarını yinelemişti.

Theroux, Mart 2025'te Meksika'da romantik bir törenle 32 yaşındaki Nicole Brydon Bloom ile evlendi. O yılın aralık ayında ise ilk çocuklarını bekledikleri haberi duyuldu.

Justin Theroux - Nicole Brydon Bloom

Aniston ise Theroux ile ayrıldıktan sonra Jim Curtis ile mutlu bir ilişki yürütüyor. Aniston'ın geçen yıl kasım ayında Curtis'in doğum gününde ona sarıldığı bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak kutlama yapmıştı. Eski eşi Theroux da gönderiyi 'beğenerek' karşılık vermişti.

Jennifer Aniston, Temmuz 2025'ten bu yana Jim Curtis ile birliktelik yaşıyor