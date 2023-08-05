Jennifer Aniston: Nefretin hiçbir türüne müsamaha göstermiyorum

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"İNCİNEN HERKESE AÇIK OLMAK İSTİYORUM"

Jennifer Aniston, "Bu gönderiyi bilerek veya kazara 'beğenmedim'. Daha da önemlisi, arkadaşlarıma ve gönderiyi sayfasında görerek incinen herkese açık olmak istiyorum. Antisemitizmi hiçbir şekilde desteklemiyorum. Nefretin hiçbir türüne gerçekten müsamaha göstermiyorum. Nokta..." açıklamasını yaptı.

Fotoğraflar: AP