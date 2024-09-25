Jennifer Lawrence ABD başkanlık seçiminde Kamala Harris'e desteğini açıkladı
Taylor Swift ve Billie Eilish gibi büyük kitlelerce sevilen sanatçıların ardından Oscar'lı oyuncu Jennifer Lawrence da başkanlık seçiminde Kamala Harris'e destek verdiğini açıkladı
Oscar'lı oyuncu Jennifer Lawrence, 2024 ABD başkanlık seçimlerinde Kamala Harris'i desteklediğini açıkladı.
34 yaşındaki ünlü oyuncu, Demokrat parti adayı Harris'i destekleme nedenini People dergisine şöyle açıkladı: Kürtaj kelimenin tam anlamıyla oy pusulasında yer alıyor. Oyumu Kamala Harris'e veriyorum çünkü onun harika bir aday olduğunu düşünüyorum. Üreme haklarını korumak için elinden geleni yapacağını biliyorum. En önemli şey bu, kürtajı yasaklayacak birinin Beyaz Saray'a girmesine izin vermemek.
5 Kasım'da gerçekleşecek seçim öncesinde iki önemli belgeselin yapımcılığını üstlenen Lawrence, "İnternet trollerinin siyasete her karıştığımda belirtmekten hoşlandığı gibi, okula gitmedim, ortaokulu bıraktım, dolayısıyla klasik bir eğitimim yok. Yani hikaye anlatıcılığı, eğitimimin çoğunu aldığım yer" diye konuştu.
Üzerinde çalıştığı projeleri anlatan ünlü oyuncu, bunlardan birinin adının 'Bread and Roses' (Ekmek ve Güller) olduğunu, söyleyerek belgesel hakkında şunları anlattı: Kabil'in 2021'de Taliban'ın eline geçmesinin ardından kadın hakları ve geçim kaynakları üzerindeki sarsıcı etkiye dair bir pencere sunuyor. Film, özerkliklerini geri kazanmak için mücadele eden üç kadını gerçek zamanlı olarak takip ediyor.
Lawrence'ın diğer projesinin adı ise Hillary ve Chelsea Clinton gibi isimlerle birlikte yapımcılığını üstlendiği 'Zurawski v Texas'. Film, 2023'te sağlıkları risk altındayken kürtajları reddedildikten sonra Teksas eyaletine dava açan bir grup kadını konu alıyor.