Jennifer Lawrence ABD başkanlık seçiminde Kamala Harris'e desteğini açıkladı

Oscar'lı oyuncu Jennifer Lawrence, 2024 ABD başkanlık seçimlerinde Kamala Harris'i desteklediğini açıkladı.

34 yaşındaki ünlü oyuncu, Demokrat parti adayı Harris'i destekleme nedenini People dergisine şöyle açıkladı: Kürtaj kelimenin tam anlamıyla oy pusulasında yer alıyor. Oyumu Kamala Harris'e veriyorum çünkü onun harika bir aday olduğunu düşünüyorum. Üreme haklarını korumak için elinden geleni yapacağını biliyorum. En önemli şey bu, kürtajı yasaklayacak birinin Beyaz Saray'a girmesine izin vermemek.

5 Kasım'da gerçekleşecek seçim öncesinde iki önemli belgeselin yapımcılığını üstlenen Lawrence, "İnternet trollerinin siyasete her karıştığımda belirtmekten hoşlandığı gibi, okula gitmedim, ortaokulu bıraktım, dolayısıyla klasik bir eğitimim yok. Yani hikaye anlatıcılığı, eğitimimin çoğunu aldığım yer" diye konuştu.