Jennifer Lawrence: Yeterince güzel olmadığım için role seçilmedim

Jennifer Lawrence, Quentin Tarantino'nun 'Bir Zamanlar Hollywood'da' (Once Upon a Time in Hollywood) filminde 'Sharon Tate' rolünü nasıl alamadığı hakkında konuştu.

2017'de, Quentin Tarantino'nun Manson cinayetlerini konu alan bir film çekeceği haberi çıktığında, 'Sharon Tate' rolü için Jennifer Lawrence ile Margot Robbie arasında seçim yapmaya çalıştığına dair söylentiler yayılmıştı.

Sharon Tate'in kız kardeşi 'Debra', o dönemde Jennifer Lawrence'ın rol için 'yeterince güzel olmadığını' ve kendisinin Margot Robbie'yi tercih edeceğini açıkça belirtti. Yönetmen Quentin Tarantino da seçimini Margot Robbie'den yana kullanırken Robbie, filmde Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margaret Qualley, Dakota Fanning ve Austin Butler ile birlikte rol aldı.

Leonardo DiCaprio, Margot Robbie ve Brad Pitt, 'Bir Zamanlar Hollywood'da' filminde başrolleri paylaştı

Jennifer Lawrence, verdiği yeni röportajda, olayın nasıl geliştiğine dair kendi anısını anlatırken, Quentin Tarantino'nun, onu bu rol için istediğini ancak "Sonra herkesin 'Sharon Tate'i oynamak için yeterince güzel değil' dediğini" söyledi.

Kendisiyle röportajı yapan Josh Horowitz; "Bu doğru değil" derken, Jennifer Lawrence; "Bunun doğru olduğundan oldukça eminim. Ya da bu hikâyeyi o kadar uzun zamandır bu şekilde anlatıyorum ki artık inanıyorum ama bunun gerçekten yaşandığından oldukça eminim" yanıtını verdi. Lawrence ayrıca, yönetmen Quentin Tarantino'yu kast ederek; "Ya da belki de beni bu rol için hiç düşünmemişti ve internet de sırf beni çirkin diye nitelendirmek için elinden gelen her şeyi yaptı" dedi.