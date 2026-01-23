Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Jennifer Lopez ikinci el alışverişinde

        Jennifer Lopez ikinci el alışverişinde

        Jennifer Lopez, lüks markalara ait ikinci el ürünlerin satıldığı vintage mağazasında alışveriş yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2026 - 12:33 Güncelleme: 23.01.2026 - 12:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        İkinci el alışverişinde
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, Beverly Hills'te alışveriş yaparken görüntülendi. 56 yaşındaki sanatçı, lüks bir vintage mağazasında ikinci el ceketleri denedi.

        Lopez, alışverişe, derin göğüs dekolteli, sırtı açık bir elbiseyle çıkmayı tercih etmişti.

        400 milyon dolarlık serveti olan Lopez, teknik olarak bir ikinci el mağazası olsa da aslında lüks ürünler satan bir mağazayı ziyaret etti. Mağazada, orijinalliği onaylanmış ve özenle seçilmiş el çantaları, aksesuarlar ve kıyafetler satılıyor.

        Lopez mağaza çıkışında üzerinde deri bir ceketle görüntülendi.

        Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde Los Angeles'ta evsiz bir kişiye para verirken fotoğraflanmıştı. O sırada yaklaşık 80 bin dolarlık timsah derisi çantasını taşıyan Lopez, adamın kendisine olan sevgisini dile getirmesinin ardından otomobiline bindikten sonra ona parayı uzatmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Avcılar Belediyesi eski başkan yardımcısı intihar etti

        İstanbul Avcılar ilçesinin eski dönem belediye başkan yardımcılarından Burçin Baykal (41) önceki gün intihar etti. Baykal, Ataköy Camii'nde kılınan namazın ardından son yolcuğuna uğurlanırken 2 ay önce de Baykal'ın ağabeyi Burak'ın da intihar ettiği öğrenildi. (İHA)

        #Jennifer Lopez
        #alışveriş
        #vintage
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Ölen kocasının kardeşini öldürdü... Yenge cinayetten tutuklandı!
        Ölen kocasının kardeşini öldürdü... Yenge cinayetten tutuklandı!
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        3 yıl sonra kardeşini mezarda buldu! "Sevineyim mi üzüleyim mi?"
        3 yıl sonra kardeşini mezarda buldu! "Sevineyim mi üzüleyim mi?"
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        "Tutuklanmasını bekliyordum"
        "Tutuklanmasını bekliyordum"
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Polisler kar küredi, vatandaşların yolunu açtı
        Polisler kar küredi, vatandaşların yolunu açtı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        Kaybolan yolu rehberle açtılar!
        Kaybolan yolu rehberle açtılar!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Alkışı hak ediyor!"
        "Alkışı hak ediyor!"
        Yem hazırlarken feci ölüm!
        Yem hazırlarken feci ölüm!
        Orban'dan Zelenskiy'e tepki: Sınırı aştı
        Orban'dan Zelenskiy'e tepki: Sınırı aştı
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Teşekkürler Zeynep Sönmez: Tarih yazarak veda etti!
        Teşekkürler Zeynep Sönmez: Tarih yazarak veda etti!
        İstanbul'da et fiyatları Ramazan sonuna kadar sabitlendi
        İstanbul'da et fiyatları Ramazan sonuna kadar sabitlendi
        Part time çalışan işçinin tazminatı
        Part time çalışan işçinin tazminatı
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        İşte hassas midelerin baş düşmanı 5 şey!
        İşte hassas midelerin baş düşmanı 5 şey!