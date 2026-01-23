Jennifer Lopez ikinci el alışverişinde

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, Beverly Hills'te alışveriş yaparken görüntülendi. 56 yaşındaki sanatçı, lüks bir vintage mağazasında ikinci el ceketleri denedi.

Lopez, alışverişe, derin göğüs dekolteli, sırtı açık bir elbiseyle çıkmayı tercih etmişti.

400 milyon dolarlık serveti olan Lopez, teknik olarak bir ikinci el mağazası olsa da aslında lüks ürünler satan bir mağazayı ziyaret etti. Mağazada, orijinalliği onaylanmış ve özenle seçilmiş el çantaları, aksesuarlar ve kıyafetler satılıyor.

Lopez mağaza çıkışında üzerinde deri bir ceketle görüntülendi.

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde Los Angeles'ta evsiz bir kişiye para verirken fotoğraflanmıştı. O sırada yaklaşık 80 bin dolarlık timsah derisi çantasını taşıyan Lopez, adamın kendisine olan sevgisini dile getirmesinin ardından otomobiline bindikten sonra ona parayı uzatmıştı.