        Haberler Dünyadan Jennifer Lopez'in çocuklarının babası Marc Anthony 8'inci çocuğunu bekliyor

        Eski eşi Jennifer Lopez'den iki çocuğu olan Marc Anthony, şimdiki eşi Nadia Ferreira Muniz ile ikinci, kendisinin toplamda 8'inci çocuğunu bekliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2026 - 11:51 Güncelleme: 29.01.2026 - 11:51
        8'inci çocuğunu bekliyor
        Ünlü şarkıcı Marc Anthony, 8'inci çocuk heyecanı yaşıyor. 57 yaşındaki şarkıcıyla 26 yaşındaki Paraguaylı model eşi Nadia Ferreira Muniz, ikinci çocuklarını beklediklerini sosyal medyada duyurdu.

        Çift, üçüncü evlilik yıl dönümlerinde Nadia Ferreira Muniz'in büyüyen karnının fotoğrafını paylaştı.

        Karnının üstünde hem kendisinin hem de Marc Anthony'nin hem de oğulları Marcos'un elleri vardı.

        Marc Anthony ile eşi, ortak paylaşımlarında,; "3'üncü yıl dönümümüz kutlu olsun! Hayat bize ne büyük bir hediye veriyor. Tanrı büyüktür. Marquito ağabey olacak” diye yazdı.

        Marc Anthony ve Jennifer Lopez 10 yıl evli kaldı
        Porto Rikolu şarkıcı Marc Anthony'nin eski sevgilisi Debbie Rosado'dan; 31 yaşında Arianna adında bir kızı ve 28 yaşında Chase adında bir oğlu var. Eski eşi Dayanara Torres'ten; 25 yaşında Cristian ve 22 yaşında Ryan adlarında iki oğlu olan Anthony'nin 2004 ile 2014 arasında Jennifer Lopez ile yaptığı evlilikten ise 17 yaşında Emme ve Maximilian adında ikizleri var.

        #Jennifer Lopez
        #Marc Anthony
        #Bebek A
        #çocuk
        #jennifer lopezin eski eşi
