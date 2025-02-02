Jennifer Love Hewitt, neden seks sembolü olduğunu anlamadığını açıkladı

ABD'li ünlü oyuncu Jennifer Love Hewitt, Hollywood’da 16 yaşındayken maruz kaldığı cinselleştirme ve medya baskısına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mayim Bialik’in podcast’inde konuşan Hewitt, genç yaşta nasıl bir seks sembolü haline getirildiğini fark edemediğini ve bu durumun normalleştirildiğini söyledi.

1997 yapımı 'Geçen Yaz Ne Yaptığını Biliyorum' filmi sonrası vücudu üzerinden yoğun yorumlara maruz kaldığını belirten Jennifer Love Hewitt, şu sözleri sarf etti: Herkes, "Geçen yaz göğüslerinin ne yaptığını biliyorum" diyordu ve insanlar buna gülüyordu. Ben de gülüyordum. Çünkü bunun komik olması gerektiğini sanıyordum.

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