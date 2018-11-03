Jeonbuk Motors - Ulsan Horang-i rakamlar

Güney Kore K Lig 1 Şampiyonluk Turu heyecanı devam ediyor. Jeonbuk Motors, 04 Kasım 2018 Pazar günü Ulsan Horang-i takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 08:00. Jeonbuk Motors 80 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Ulsan Horang-i 59 puanda ve 2. sırada. Jeonbuk Motors, son 1 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik form durumunda. Ulsan Horang-i, son 1 maçında 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 432. İddaa'da Jeonbuk Motors kazanır 1.50, berabere biter 3.60, Ulsan Horang-i kazanır 4.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Jeonbuk Motors son haftadaki Ulsan Horang-i müsabasında 2-0 kazandı.

Ulsan Horang-i ise Jeonbuk Motors maçında 2-0 yenildi.

Jeonbuk Motors, evinde 1 galibiyet, yaşadı ve 2 gol atıp 0 gol yedi.

Ulsan Horang-i, dış sahada 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Ulsan Horang-i 0 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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