Voleybol Efeler Ligi'nde henüz galibiyeti bulunmayan Jeopark Kula Belediyespor, evinde İkbal Afyon Belediye Yüntaş'tan da set alamadı: 0-3. Kula Spor Salonu'nda 83 dakika süren maçın setleri 18-25, 19-25 ve 25-27'lik skorlarla bitti.

Jeopark Kula Belediyespor: 0 - İkbal Afyon Belediye Yüntaş: 3

Salon: Kula

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Yasin Okumuş

Jeopark Kula Belediyespor: Ali Candan, Umut Yücel Baran, Buculjevic, Stern, Ertuğrul Gazi Metin, Jekic (Selim Yıldırım, Burak Köse, Demirhan Durul, Ceyhun Tendar)

İkbal Afyon Beldiye Yüntaş: Ekrem Caner Çiçekoğlu, Stankovic, Muhammed Ertuğrul, Klapwijk, Smith, Burak Hascan (Beytullah Hatipoğlu, Gökhan Çatal, Tunç Ayhan)

Setler: 18-25, 19-25, 25-27

Süre: 83 dakika (25, 28, 30)

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