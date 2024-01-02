Jeremy Renner: İyileşmemin bir numaralı sebebi o

Jeremy Renner, yılbaşı gecesi katıldığı özel yayında "Yaşamak için çok fazla şeye sahip olduğum için çok şanslıyım. Kocaman bir ailem var, 10 yaşında bir kızım var ve eğer ölmüş olsaydım pek çok insanı hayal kırıklığına uğratmış ve hayatlarını mahvetmiş olurdum, bu yüzden iyileşmem gereken çok şey vardı" ifadelerini kullandı.

5 Şurada Paylaş!









"YAŞADIĞIM İÇİN ŞÜKREDİYORUM" DEMİŞTİ

Öte yandan Jeremy Renner, daha önce yaptığı açıklamada "Hayatı yaşadığım için şükrediyorum ve çok şanslı hissediyorum. Zamanının artık daha değerli olduğunu hissediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Jeremy Renner, ayrıca "Sabır, kuvvet... Bunların hepsi zihinsel bir oyun. Şimdi arka cebime koydum. Acıyla nasıl başa çıkacağımı biliyorum. Bunların hepsi zihinde. Her şey akılda. Eğer tüm bu sisin içinden geçebilirsen, çok şanslıyım" şeklinde konuşmuştu.