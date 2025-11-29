Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Jerome Opoku ve Selke, Fenerbahçe maçında yok - Rams Başakşehir Haberleri

        Jerome Opoku ve Selke, Fenerbahçe maçında yok

        Başakşehir'in Ganalı defans oyuncusu Jerome Opoku, Kasımpaşa maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Opoku, gelecek hafta Fenerbahçe ile oynayacak maçta forma giyemeyecek. Öte yandan Turuncu-lacivertlilerde kırmızı kart gören Alman futbolcu Davie Selke de Fenerbahçe maçında yer almayacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 22:16 Güncelleme: 29.11.2025 - 22:16
        Opoku ve Selke, Fenerbahçe maçında yok
        Başakşehir, Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda mücadele ettiği Kasımpaşa’yı 3-1 mağlup etti.

        Turuncu-lacivertlilerde müsabakanın 55. dakikasında Kasımpaşalı futbolcu Pape Gueye’ye yaptığı faulün ardından sarı kart gören Ganalı futbolcu Jerome Opoku cezalı duruma düştü. Opoku, Süper Lig'de daha önce Eyüpspor, Alanyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında sarı kart görmüştü.

        Jerome Opoku, Başakşehir'in ligde gelecek hafta evinde Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmada oynamayacak.

        SELKE DE KIRMIZI KART GÖRDÜ

        Öte yandan Turuncu-lacivertlilerde Alman futbolcu Davie Selke, 37. dakikada Nicholas Opoku, 75. dakikada da Adem Arous ile girdiği hava topu mücadelesinde rakiplerine yaptığı müdahalelerin ardından sarı kartlar görerek, kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 30 yaşındaki futbolcu, gördüğü kırmızı karttan dolayı gelecek hafta Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşmada yer alamayacak.

