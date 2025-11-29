Jerome Opoku ve Selke, Fenerbahçe maçında yok

Başakşehir, Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda mücadele ettiği Kasımpaşa’yı 3-1 mağlup etti.

Turuncu-lacivertlilerde müsabakanın 55. dakikasında Kasımpaşalı futbolcu Pape Gueye’ye yaptığı faulün ardından sarı kart gören Ganalı futbolcu Jerome Opoku cezalı duruma düştü. Opoku, Süper Lig'de daha önce Eyüpspor, Alanyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında sarı kart görmüştü.

Jerome Opoku, Başakşehir'in ligde gelecek hafta evinde Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmada oynamayacak.

SELKE DE KIRMIZI KART GÖRDÜ

Öte yandan Turuncu-lacivertlilerde Alman futbolcu Davie Selke, 37. dakikada Nicholas Opoku, 75. dakikada da Adem Arous ile girdiği hava topu mücadelesinde rakiplerine yaptığı müdahalelerin ardından sarı kartlar görerek, kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 30 yaşındaki futbolcu, gördüğü kırmızı karttan dolayı gelecek hafta Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşmada yer alamayacak.