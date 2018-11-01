Jet Sosyete 2. sezon 4. bölümü ile geçtiğimiz akşam ekrana gelmişti. Dizinin izleyicileri Jet Sosyete 5. bölümde yaşanacakları şimdiden araştırıyor. Peki; Jet Sosyete 5. ölüm fragmanı yayınlandı mı? Jet Sosyete 4. bölümde neler yaşandı. İşte detaylar...

JET SOSYETE 4. BÖLÜM ÖZETİ (JET SOSYETE 2. SEZON 4. BÖLÜM)

Özpamuk Tekstil’e gelen rutin maliye kontrolü Cengiz’in kaçak kot sattığı gençlik yıllarından kalma maliye fobisini azdırır.Maliyecinin Safiye’nin Elazığ’dan ortaokul arkadaşı çıkması olayları başka yerlere sürükler.

Ozan’la İlayda arasındaki inişli çıkışlı durum Alara ve Gündüz’ün taraf olmaya başlamalarıyla kendi ilişkilerini sarsıntıya uğratır.

Safiye Melike’ye doğum günü partisi düzenlemek istemektedir ve maddi imkansızlıklardan dolayı Gizem’den sürpriz yardımlar alır.

Melike’nin doğum günü olduğunu öğrenen Ozan, O’na aralarını düzeltecek bir hediye alma arayışına girer.

Ortak noktaları Talip olan Kumsal ve Şennur’un ilişkileri giderek yeni bir boyut kazanır.

JET SOSYETE 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Jet Sosyete'de Özpamuk Tekstil’e gelen maliyeci ve maliyecinin Safiye'nin arkadaşı çıkması Jet Sosyete 4. bölüme damgasını vurmuştu. Gözler ise 5. bölümde yaşanacaklara çevrildi. Peki; Jet Sosyete 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hemen belirtelim ki Jet Sosyete 5. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Gözler ise önümüzdeki hafta Salı günü ekrana gelmesi beklenen Jet Sosyete 5. bölümde. Fragmanın yeni bölümden birkaç gün önce yayınlanması bekleniyor.

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