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        Haberler Spor Transfer Jhon Duran Fenerbahçe için imzaya geliyor! - Futbol Haberleri

        Jhon Duran Fenerbahçe için imzaya geliyor!

        Fenerbahçe, Al-Nassr'ın yıldız forveti Jhon Duran transerinde mutlu sona ulaştı. Sarı-Lacivertlilerin, Duran ve kulübü Al-Nassr ile anlaştığı, oyuncunun da ilerleyen saatlerde İstanbul'a geleceği aktarıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2025 - 22:33 Güncelleme: 01.07.2025 - 09:12
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        Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Jhon Duran transferinde mutlu sona ulaştı.

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        Foot Mercato'nun haberine göre Sarı-Lacivertliler, Jhon Duran'ın transferi konusunda oyuncu ve Al Nassr ile tam anlaşma sağladı.

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        İSTANBUL'A GELİYOR!

        Jhon Duran'ın önümüzdeki saatlerde İstanbul'a geleceği bildirildi. Oyuncunun maaşının ise net 10 milyon euro olacağı ifade edildi.

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        TFF KRİTERİNE TAM UYUM

        Duran'ın yaşı da transfer sürecini kolaylaştıran bir diğer unsur oldu. 1 Ocak 2003 sonrası doğumlu olan genç forvet, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu sezon yürürlüğe koyduğu "14 yabancı – en az 2'si 2003 sonrası doğumlu" kuralına da tam uyum sağlıyor.

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        SERVET ÖDENMİŞTİ

        Ocak ayında 77 milyon Euro bedelle Aston Villa'dan Al Nassr'a transfer olan Kolombiyalı yıldız, çıktığı 18 maçta 12 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

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        Geçtiğimiz sezon Aston Villa ve Al-Nassr'da olmak üzere toplamda 47 resmi maça çıkan Jhon Duran, 24 gol kaydetti.

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