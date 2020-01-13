Jimnastik sözcüğü nasıl yazılır, sözlük anlamı nedir? Kelimenin doğru yazımı nasıldır? Birçok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

JİMNASTİK NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, jimnastik şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "cimnasitk, jimlastik" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "jimnastik"dir.

JİMNASTİK NE DEMEK? SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

TDK sözlüğüne göre dilimize Fransızcadan geçen jimnastik, "Vücudu çevikleştirmek ve güçlendirmek için yapılan alıştırmaların tümü, idman, kültürfizik"anlamında kullanılmaktadır.