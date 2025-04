Joan As Police Woman Zorlu PSM'ye geliyor

UK PINK FLOYD EXPERIENCE // 25 NİSAN // TURKCELL SAHNESİ // 21.30

Zorlu PSM’de efsanevi grup Pink Floyd gecesi yaşanacak. Pink Floyd’un “PULSE” turnesinin 30. yılını kutlayan bu muhteşem gösteri, grubun efsanevi albümlerinden en sevilen parçalarıyla, göz kamaştırıcı ışıklar ve etkileyici bir atmosfer sunuyor. The Wall, The Dark Side of the Moon ve daha fazlasıyla Pink Floyd hayranlarının ve nostalji severlerin unutulmaz bir gece yaşayacağı UK Pink Floyd Experience Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde.

%100 MÜZİK SUNAR: KLANGPHONICS // 3 MAYIS // %100 STUDIO // 21.00

Klangphonics, %100 Müzik katkılarıyla 3 Mayıs’ta Zorlu PSM %100 Studio’da sahne alıyor. 2017’de müzik eğitimi alırken bir araya gelen Maxl, Ben ve Markus, Klangphonics’i başlangıçta canlı bir grup olarak kurdu ancak zamanla DJ ve prodüktör kimliklerini de geliştirerek özgün bir müzikal tarz yarattı. 2021’de yayımladıkları “Songs to Try” EP’siyle büyük çıkış yakalayan grup, milyonlarca dinleyiciye ulaştı. 2024 sonbaharında çıkacak ilk albümleri “Perfect Opposure” ile müzikal yolculuklarında yeni bir sayfa açan Klangphonics, tekno ve house esintili albümünde modern elektronik unsurları pop prodüksiyonlarıyla harmanlıyor. 2025’in başlarında büyük bir Avrupa ve Kuzey Amerika turnesine çıkacak olan grup, 3 Mayıs’ta Zorlu PSM %100 Studio’da izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatıyor.

REKLAM JOAN AS POLICE WOMAN // 6 MAYIS // %100 STUDIO // 21.30 Joan As Police Woman, 6 Mayıs’ta %100 Studio Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşuyor. Alternatif müziğin en zarif ve derinlikli seslerinden biri olan sanatçı, büyüleyici sahne enerjisi ve duygusal yoğunluğu yüksek şarkılarıyla unutulmaz bir performans sunmaya hazırlanıyor. Soul, indie rock ve art pop’u özgün bir şekilde harmanlayan Joan, kariyerinde Jeff Buckley, Lou Reed, Nick Cave ve Damon Albarn gibi efsane isimlerle çalışarak kendine has bir anlatı dili oluşturdu. Kimi zaman melankolik, kimi zaman umut dolu besteleriyle dinleyicilerini etkileyen sanatçı, kendine özgü vokali ve dokunaklı melodileriyle %100 Studio’da sahne alıyor. SYLVIE KREUSCH // 13 MAYIS // %100 STUDIO // 21.30 REKLAM Sylvie Kreusch, 13 Mayıs’ta Zorlu PSM %100 Studio’da sahne alıyor. Avrupa’nın en etkileyici performansçılarından biri olarak hızla yükselen Gent merkezli sanatçı Deneysel ve pop öğelerini harmanlayan müziğiyle Soldier’s Heart ve Warhaus projelerinde yer aldıktan sonra, 2021’de büyük beğeni toplayan albümü Montbray ile kendi müzikal kimliğini tam anlamıyla ortaya koydu. Şarkılarında cesur duygulara yer veren Kreusch, müzikseverleri özgün bir yolculuğa Zorlu PSM’de çıkaracak.