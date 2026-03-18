        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Joao Pereira: Farkı yaratan şey topun kaleye girmesiydi! - Coredon Alanyaspor Haberleri

        Joao Pereira: Farkı yaratan şey topun kaleye girmesiydi!

        Süper Lig'in 27. haftasında evinde Kocaelispor'u 5-0 mağlup eden Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 19:41 Güncelleme:
        "Farkı yaratan şey topun kaleye girmesiydi!"

        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında evinde Kocaelispor'u 5-0 mağlup eden Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, bugün yakaladıkları pozisyonları gol ile sonuçlandırdıklarını belirterek, önceki maçlarda bu konuda çok sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

        Pereira, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, uzun süredir hak ettikleri üç puanı bugün elde ettiklerini dile getirerek, "Bugün farkı yaratan şey aslında topun kaleye girmesiydi. Önceki maçlarda bu konuda çok sıkıntı yaşıyorduk." dedi.

        Pereira, oyuncuları için bugün ayrıca mutlu olduğunu ifade ederek, oyuncularının hafta boyunca çok sıkı çalıştığını vurguladı.

        REKLAM

        Pereira, oyuncularının bugün oyunu çok iyi anladığını söyleyerek, şunları söyledi:

        "Galibiyet için ne yapmamız gerektiğini çok iyi anladılar ve devreye avantajlı bir şekilde girdik. Ama içeride konuştuk, 'Maç 0-0 gibi oynayacağız.' dedik. 'Sadece 45 dakika oynadık. Önümüzde bir 45 dakika daha var' diye konuştuk. İkinci yarının ilk 15 dakikası oyunu tutmak çok önemliydi. Skoru koruduk ve bunu başardık ve sonrasında da 5-0'lık bir galibiyet aldık."

        Pereira, mağlup olduklarında çok kötü bir takım olmadıkları gibi bugün aldıkları galibiyetle de en iyi takım olmadıklarının altını çizdi.

        Önlerinde 7 lig maçı daha olduğunun altını çizen Pereira, "Alabileceğimiz 21 puan var. Maksimumumuzu verip daha fazla puan kazanmamız gerekiyor. Çünkü buna ihtiyacımız var." dedi.

        Pereira, oyuncuları için çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini dile getirerek, "Çünkü çok iyi şeyler yapıyorlar. Daha öncesinde de çok iyi şeyler yaptılar ama gol atamıyorduk. Bugün yine aynı şekilde çok iyi şeyler yaptılar ve 5 gol bulduk. Ama şu anda ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor. Evet 5-0 kazandık ama bu sadece bir maç. Şu anda bizim için hiçbir şey değişmiş değil. Bizim mücadeleye, çalışmaya odaklı olmamız gerekiyor. İyi bir şekilde ligi bitirmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Rutte'den Hürmüz Boğazı açıklaması
        İran'da doğalgaz sahasına saldırı
        İran İstihbarat Bakanı hayatını kaybetti
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Laricani suikastının perde arkası
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        İran: Ateşkesi kabul etmiyoruz
        18 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Çekiçten çekime U dönüşü
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        İran'da Laricani için cenaze töreni düzenlendi
        Gölge filolar Hürmüz Boğazı'nı nasıl geçiyor?
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Ramazan Günlüğü
        "Hukuki süreçler başlatıldı"
        Avustralya Askeri Ataşesi Hawley Habertürk'te
        Kenan Yıldız'dan milli takım itirafı!
        "Tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz"
