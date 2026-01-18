Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Joao Pereira: İlk yarıda 3-1, 4-1 olabilirdi - Coredon Alanyaspor Haberleri

        Joao Pereira: İlk yarıda 3-1, 4-1 olabilirdi

        Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, 3-2 yenildikleri Fenerbahçe maçına ilişkin, "İlk yarıda 3-1, 4-1 olabilirdi" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2026 - 23:28 Güncelleme: 18.01.2026 - 23:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İlk yarıda 3-1, 4-1 olabilirdi"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-2 yenilen Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, açıklamalarda bulundu.

        "İLK YARIDA 3-1, 4-1 OLABİLİRDİ"

        Fenerbahçe'nin uzun yıllar sonra şampiyon olma motivasyonu olduğunu söyleyen Pereira, "En önemli neden, 3-1'i yakalayamadık. İlk yarıda 3-1, 4-1 olabilirdi. Bunu başaramadık. İkinci yarıda rakip değişiklikler yaptı, baskıyı değiştirdi ve biz yeterince hızlı adapte olamadık, golü yedik. Golü bulunca özgüven kazandılar. Süper Kupa'yı kazandılar, uzun yıllar sonra şampiyon olma motivasyonları da var. Biz de pozisyon ürettik ama başaramadık. 3-1'i bulsaydık şu an daha mutlu bir adam olurdum." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Servis sürücüsü trafikte sinirlendiği taksi şoförünün camını kafa atarak kırdı

        Esenyurt'ta araç sürücüsü servis sürücüsü trafikte sinirlediği araç sürücüsünün camını kafa atarak kırdı. Yaşanan o anlar kameraya yansırken, sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı.Esenyurt'ta N.D. isimli servis sürücüsü trafikte sinirlendiği taksicinin aracının camını kafa atarak kırdı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması
        Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması
        Alanya'da Fener alayı!
        Alanya'da Fener alayı!
        Tedesco: Çok zor bir maçtı!
        Tedesco: Çok zor bir maçtı!
        "Sahada Talisca kenarda Tedesco etkisi!"
        "Sahada Talisca kenarda Tedesco etkisi!"
        8 Avrupa ülkesinden Trump'a tepki
        8 Avrupa ülkesinden Trump'a tepki
        Muçi'den Trabzonspor'a hayat öpücüğü!
        Muçi'den Trabzonspor'a hayat öpücüğü!
        "SDG Suriye'de engel hale geldi"
        "SDG Suriye'de engel hale geldi"
        Dehşet manzara! Karı-koca silahla vurulmuş halde bulundu!
        Dehşet manzara! Karı-koca silahla vurulmuş halde bulundu!
        Atlas'ın annesinden çok acı sözler!
        Atlas'ın annesinden çok acı sözler!
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Mayalar dünyanın biteceğine mi inanıyordu?
        Mayalar dünyanın biteceğine mi inanıyordu?
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı