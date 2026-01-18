Joao Pereira: İlk yarıda 3-1, 4-1 olabilirdi

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-2 yenilen Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, açıklamalarda bulundu.

"İLK YARIDA 3-1, 4-1 OLABİLİRDİ"

Fenerbahçe'nin uzun yıllar sonra şampiyon olma motivasyonu olduğunu söyleyen Pereira, "En önemli neden, 3-1'i yakalayamadık. İlk yarıda 3-1, 4-1 olabilirdi. Bunu başaramadık. İkinci yarıda rakip değişiklikler yaptı, baskıyı değiştirdi ve biz yeterince hızlı adapte olamadık, golü yedik. Golü bulunca özgüven kazandılar. Süper Kupa'yı kazandılar, uzun yıllar sonra şampiyon olma motivasyonları da var. Biz de pozisyon ürettik ama başaramadık. 3-1'i bulsaydık şu an daha mutlu bir adam olurdum." ifadelerini kullandı.