Corendon Alanyaspor, Trendyol S&uuml;per Lig in 35. haftasında Gaziantep Futbol Kul&uuml;b&uuml; ne konuk oldu. Ligde kalma a&ccedil;ısında kritik &ouml;neme sahip olan ma&ccedil;ı Sporar ın attığı goller 1-0 kazanan Alanyaspor, puanını 38 e &ccedil;ıkarırken, Gaziantep FK ise 42 puanda kaldı. Ma&ccedil;ın ardından d&uuml;zenlenen basın toplantısında a&ccedil;ıklamalarda bulunan Corendon Alanyaspor Teknik Direkt&ouml;r&uuml; Joao Pereira, &ccedil;ok kritik 3 puan kazandıklarını belirtti. Pereira, Bizim i&ccedil;in &ccedil;ok zorlu bir ma&ccedil; oldu. Ma&ccedil;a iyi başladık ama sonrasında zorlandık. İyi ortalar yaptık ama sonu&ccedil;landıramadık. İlk 20 dakika kontrol bizdeydi ama sonuca varamadık. Sonrasında biraz oyundan d&uuml;şt&uuml;k ve rakip bizden daha iyi oynadı, pozisyonlar buldu. İlk yarının son b&ouml;l&uuml;m&uuml; bizim i&ccedil;in zor oldu. Gaziantep takımı daha iyi oldu. Gol yemeden devre arasına girmek bizim i&ccedil;in iyi oldu. Devre arasında neyi daha iyi yapabiliriz diye konuştuk. Oyunculara &ouml;zg&uuml;ven aşıladık. Daha sonrasında ise gol&uuml; bulduk. Oyunu biz kontrol ettik, rakibin &ccedil;ok pozisyonu olmadı. Bu b&ouml;l&uuml;mde doğal olarak biraz defansa &ccedil;ekildik. Ge&ccedil;işlere rakip kaleye gittik, ikinci gol&uuml; de bulabilirdik. B&ouml;yle bir s&uuml;re&ccedil;te her zaman iyi oynamak m&uuml;mk&uuml;n olmuyor. Genel olarak oyuncularım bug&uuml;n iyi oynayarak kazandı. Onları tebrik ediyorum. Bu şekilde, bu oyunla devam edeceği ve sonuna kadar savaşacağız. Taraftarımıza da teşekk&uuml;r ediyorum, bizi bug&uuml;n iyi desteklediler ifadelerini kullandı. LİGDE KALMAK TAMAMEN BİZİM ELİMİZDE Ligde kalma şansları ile ilgili soruya da cevap veren Pereira, Şu anda ligde kalmak tamamen bizim elimizde. Bug&uuml;n 3 puan aldık. Bundan sonra da puan almaya devam edersek ligde kalırız. &Ouml;n&uuml;m&uuml;z&uuml;n a&ccedil;ık olduğunu d&uuml;ş&uuml;n&uuml;yorum. Hepimiz &ccedil;ok motiveyiz ve iyi olduğumuzu d&uuml;ş&uuml;n&uuml;yoruz diye konuştu.