Joaquin Phoenix eşcinsel karakteri canlandıracağı filmi son anda terk etti

Hollywood tarihinde, oyuncuların filmleri yıldızsız bırakmaktan sorumlu tutulduğu, tazminat ödediği veya stüdyoyla yeni film anlaşmaları yapmak zorunda kaldığı örnekler var.

Bruce Willis, Disney filmi 'Broadway Brawler'ı yapımının ortasında terk edince, telafi olarak üç Disney filmini piyasa oranının altında çekmek zorunda kalmıştı. Ancak bu filmlerden ikisi olan 'Armageddon' ve 'Altıncı His' çok seyredilince durum oyuncunun lehine sonuçlanmıştı.