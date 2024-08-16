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        Haberler Dünyadan Joaquin Phoenix eşcinsel karakteri canlandıracağı filmi son anda terk etti

        Joaquin Phoenix eşcinsel karakteri canlandıracağı filmi son anda terk etti

        Joaquin Phoenix, eşcinsel bir karakteri canlandıracağı adı açıklanmayan filmini sete beş gün kala terk edince, Hollywood yapımcılarını öfkelendirdi. Oscar'lı oyuncu için yasal işlem başlatılabilir

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2024 - 09:55 Güncelleme: 16.08.2024 - 09:58
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        Geçtiğimiz hafta, Joaquin Phoenix'in Todd Haynes'in bir eşcinsel aşkı anlatan filminden, çekimlere sadece beş gün kala ani bir şekilde ayrıldığı ortaya çıktı.

        Oscar'lı yıldızın 1930'larda geçecek ve adı henüz açıklanmayan filmi aniden bırakması, Hollywood'da büyük bir öfkeye yol açtı. Phoenix hakkında yasal işlem başlatılması bekleniyor.

        Projeyi yönetmen Todd Haynes'e kendisinin götürdüğü bilinen Phoenix hakkında Variety'e konuşan bir kaynak, ünlü oyuncunun "korktuğunu" söyledi.

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        Film, Phoenix ile diğer başrol oyuncusu Danny Ramirez'in canlandıracağı karakterler arasındaki yoğun aşka odaklanacaktı. Finansmanın Phoenix'in katılımına bağlı olduğu proje, artık fiilen rafa kaldırılmış durumda.

        Çekimlerin yapılacağı Meksika'nın Guadalajara kentinde set inşa edilmişti.

        Phoenix, planlanan çekimlerden sadece birkaç gün önce, temmuz ayı başlarında projeden vazgeçerek oyuncu kadrosunu ve ekibi zor durumda bıraktı.

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        Filmin yapımcısı Christine Vachon, yaşadıkları durumun tamamen beklenmedik olduğunu söyledi ve süreci "bir kabus" olarak nitelendirdi.

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        Çeşitli kaynaklar 'Joker' filmi yıldızı Phoenix'in eşcinsel bir karakteri canlandırmaktan ve filmdeki bazı sert sahnelerden çekindiğini söylerken, yönetmen Haynes daha önceki bir röportajında, filmi daha açık sahnelerle daha ileri gitmeye zorlayanın Phoenix olduğunu belirtmişti.

        Yapımcılar arasında öfkeye yol açan Phoenix'e karşı yasal işlem başlatılması yönündeki talebin yükseldiği belirtiliyor.

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        Hollywood tarihinde, oyuncuların filmleri yıldızsız bırakmaktan sorumlu tutulduğu, tazminat ödediği veya stüdyoyla yeni film anlaşmaları yapmak zorunda kaldığı örnekler var.

        Bruce Willis, Disney filmi 'Broadway Brawler'ı yapımının ortasında terk edince, telafi olarak üç Disney filmini piyasa oranının altında çekmek zorunda kalmıştı. Ancak bu filmlerden ikisi olan 'Armageddon' ve 'Altıncı His' çok seyredilince durum oyuncunun lehine sonuçlanmıştı.

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        Phoenix'in, son olarak rol aldığı ve çok ses getiren 'Napoleon' filmini de aslında bırakmaktan son anda vazgeçtiği öne sürüldü. Paul Thomas Anderson'ın yeniden yazım için getirilmediği takdirde Ridley Scott'ın yönettiği filmi bırakmakla tehdit ettiği iddia edildi.

        #Joaquin Phoenix
        #eşcinsel
        #film
        #sinema
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